Clave. La actuación del capitán de Obras, Rodrigo Quiroga, quien pega ante el doble bloqueo de UPCN, Martín Ramos y Zbigniew Bartman. Esta noche, un juego trascendental en el Aldo Cantoni.

Hay un refrán en el boxeo que reza que “al campeón hay que noquearlo para ganarle”.

Después de los dos primeros juegos de la semifinal de la Liga Argentina A1 de vóleibol hay una sensación: el rey se tambalea, está grogui. No está nocaut ni mucho menos, pero está en una posición muy incómoda. UPCN se encuentra 0-2 en la serie y por eso el margen de error para el actual monarca argentino se acabó. Desde las 21 horas, en el Aldo Cantoni (por TyC Sports), tiene que salvar su primera vida cuando se mida con Obras buscando descontar la llave. Si esto ocurre habrá cuarto juego el sábado en el mismo escenario, pero si el triunfo queda para el club de calle 25 de Mayo la ecuación será clara: habrá nuevo campeón en esta 2018-19. Y así Obras se quitará esa espina clavada que tiene hasta ahora que las dos veces que se midieron en play off por la Liga con el clásico rival siempre quedó eliminado.



Los Cóndores deberán mejorar mucho. Se notó un equipo maniatado por Obras en los dos cruces iniciales, ambos ganados por los de Juan Serramalera por 3 a 1. Si bien en el juego más reciente el trámite resultó más parejo, no es menos cierto que Obras se hizo fuerte en la ofensiva mediante el cubano Jesús Herrera, el temple de su capitán Rodrigo Quiroga y el manejo de los tiempos de su armador Matías Sánchez. En la vereda opuesta, Armoa buscó torcer la historia en todo momento y de hecho apeló a sacar a su arma principal en ataque (el opuesto Zbigniew Bartman) cuando las cosas no anduvieron. Igual, no pudo encontrar las respuestas que esperaba en la cancha y de aquellos relevos que venían del banco.



UPCN transitó una temporada irregular y culminó tercero en la fase regular, por detrás de justamente Obras. En este mano a mano, el tercero del historial por Liga entre los dos, la tendencia es muy diferente a los antecedentes. La impresión es clara: este es ‘otro’ Obras y también es ‘otro’ UPCN. Pero a los campeones nunca se los debe dar por vencidos.

El gremial tiene en su curriculm muchas salidas de situaciones tan complejas como estas. ¿Tendrá una oportunidad más? ¿O será el final de una auténtica dinastía que marcó el pulso del vóleibol argentino? Hoy puede haber una respuesta...

Entradas

Para alentar

En los primeros dos clásicos hubo un buen marco de público. Hoy, con UPCN de local, los tickets saldrán: $100 general y $150 popular. Los afiliados del gremio, con tarjeta magnética gratis.



El otro lado del cuadro

A la misma hora que el clásico sanjuanino, se medirán los otros dos semifinalistas de la Liga: Libertad y Bolívar, el mejor equipo de la fase regular. Desde las 21 horas, en Santa Fe, Libertad recibirá a los conducidos por Javier Weber (foto) buscando descontar la llave donde cae por 2-0.



En los primeros dos encuentros, las Águilas resultaron claros dominadores, se impusieron en ambas ocasiones por 3-0 y dejaron a su rival muy descolocado. Hoy, intentarán acceder a una nueva final buscando quedarse con la corona.