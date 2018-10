Una locura. El reloj de Floyd Mayweather valuado en casi 18 millones de dólares.



Mientras los fans se ilusionan con un posible enfrentamiento entre Floyd Mayweather y Khabib Nurmagomedov, el boxeador que regresará a la actividad en diciembre para medirse ante Manny Pacquiao pasó la noche disfrutando de un duelo de NBA. El partido elegido fue el que protagonizaron Los Angeles Clippers y Denver Nuggets.



Los locales cayeron por 98 a 107 pero todos los flashes se los llevó el boxeador, quien llevó consigo U$S 17,9 millones.



Si hay algo que Mayweather ama, además del dinero, es la excentricidad, y en la noche del jueves lució un reloj colmado de diamantes de Jacob & Co bautizado como "El reloj billonario".



Lo curioso es que "Money" lució este impresionante reloj con un jean oscuro y una remera gris, ropa para nada ostenta. Pero el salto lo dio con sus joyas.



Mayweather llegó a liderar el ranking Forbes de los deportistas con más dinero hasta su retiro, en 2015, del que volvió en 2017 simplemente para enfrentar a Conor McGregor y embolsar otros U$S 100 millones. Ahora se calzará los guantes nuevamente para medirse con Manny Pacquiao y engrosar aún más su cuenta bancaria.



Pero también es cierto que la intención de Floyd es una pelea de boxeo ante Khabib Nurmagomedov, actual mejor luchador de Vale todo, quien viene de superar al irlandés Connor McGregor, a quien Mayweather ya venció por nocaut.



En diálogo con TMZ, el norteamericano fue contundente: "Soy mi propio jefe, así que no puedo decir lo que sucederá con Khabib, pero en lo que a mí respecta, estoy listo". La semana pasada, en Twitter había exigido a los promotores que organicen el combate: "¡CBS, Showtime y MGM Grand saquen la chequera! Vayan a ver la página de Khabib Nurmagomedov desafiándome. ¡Hagamos Las Vegas genial de nuevo!".



Pero el gran problema para la realización de este combate parece ser el dinero que pretende ganar Mayweather: "Si peleo con Khabib tendré que recibir un día de pago de nueve cifras. Sí, esto es más que la lucha de McGregor. Probablemente U$S 100 millones más garantizados. Voy a decir entre U$S 110 millones y U$S 200 millones".