El ciclista argentino Maximiliano Richeze (Deceuninck-Quick Step) sufrió un accidente mientras entrenaba en la provincia de Buenos Aires. El oriundo de Bella Vista fue atropellado por un automóvil y presenta un fuerte golpe en la rodilla.

Hace unas semanas, se había alzado con la clásica Doble Difunta Correa.

“Venía entrenando por el costado, muy cerca de la banquina, y no sé por qué se me ocurrió mirar para atrás, por el tema del tráfico. Vi que un auto venía por la banquina y me iba a chocar”, relató el pedalista de 35 años, en diálogo con CiclismoInternacional.com.

Así quedó la bicicleta

“La mujer que venía en el auto dijo que se le bajó la presión y se tiró a la banquina para frenar, pero nunca frenó”, agregó Max, quien mencionó que la conductora se paró 50 metros más adelante del lugar de la colisión.

Con golpes diversos por todo el cuerpo, el más preocupante es uno en la rodilla. “No sé qué tengo. Mañana voy a ir a hacerme una resonancia, porque la tengo muy hinchada”, explicó Richeze, quien no descartó una microfractura o algún problema en meñiscos o ligamentos.

Sin embargo, rescata que el accidente podría haber tenido consecuencias mayores. Es que, afortunadamente, pudo alcanzar a correrse un poco más hacia la derecha, lo que le permitió que no volara por arriba del auto, si no por el costado.

“Si no veo al auto y me agarra más distraído podría haber sido mucho peor”, completó Maxi, dolido por el incidente, en un momento que lo encontraba en gran estado de forma para encarar el inicio de la temporada 2019 en óptimas condiciones.