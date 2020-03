Fernando Gaviria, ciclista colombiano del UAE Team Emirates, confirmó este jueves desde Emiratos Árabes que se encuentra bajo vigilancia médica ya que dio positivo por coronavirus.

"Hola a todos, sé que ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para el coronavirus, pero yo me encuentro bien", aseguró el deportista en un video publicado en su cuenta de Instagram.



Gaviria agradeció a su equipo y a todas las personas del centro hospitalario que lo "han atendido a la perfección".



"Estoy acá para evitar contagiar más personas para evitar que esto se siga propagando de la manera que va", indicó el colombiano



Finalmente, dio nuevamente un parte de tranquilidad sobe su estado de salud: "Quiero darles tranqulidad de que todo va bien y espero que todo se resuelva pronto".

Gaviria fue aislado junto a varios corredores de su equipo y escuadras como Gazprom-RusVelo, Cofidis y Groupama FD desde el pasado 27 de febrero, cuando se canceló el Tour de los Emiratos Árabes Unidos a raíz de la expansión del coronavirus Sars-Cov-2, causante de la enfermedad Covid-19.