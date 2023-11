A menos de 24 horas de haber ganado la "Mendoza-San Juan" que si bien continúa sosteniendo el nombre de "clásica" aunque se corra solo en rutas sanjuaninas, Daniel Juárez fichó este lunes para un nuevo equipo. El domingo dio el batacazo ganando sin equipo y fue Chimbas Te Quiero quien lo confirmó como incorporación.

Juárez, viene de correr hasta la temporada pasada en la Agrupación Virgen de Fátima pero tras la disolución del equipo, los ciclistas emigraron aunque Juárez no había fichado con ningún equipo hasta este lunes. Fue él mismo quien lo confirmó en las redes. "Tantas cosas se me vienen a la cabeza al ver esta foto. Pero no diré nada. Solo me voy a dedicar a disfrutar y agradecer a los míos. También contarles que estaré defendiendo los colores del equipo Chimbas Te Quiero, muchísimas gracias por la oportunidad y ahí estaremos trabajando para estar a la altura en esta temporada", expresó.

Aunque las charlas con el equipo que conduce Ernesto "Pollo" Fernández ya habían avanzado la semana anterior, el triunfo del domingo valió para que las negociaciones avanzaran y el "Chaqueño" se sume a las filas del equipo a 24 horas de ese logro.