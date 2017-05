Afuera. Emmanuel Mas no está en los planes de Sampaoli.

El casildense Jorge Sampaoli elevará hoy su primera lista de convocados como nuevo entrenador del seleccionado argentino de cara a los partidos amistosos ante Brasil y Singapur, a jugarse respectivamente el 9 de junio en Melbourne, Australia, y el 13 en aquella ciudad-estado, con el capitán Lionel Messi a la cabeza de ese grupo de citados entre los que se encontrarán varios futbolistas que harán su primera experiencia con la camiseta celeste y blanca de mayores. Sampaoli será presentado en principio el próximo lunes, una vez desvinculado del Sevilla español, por las también nuevas autoridades de la AFA, por lo que esta nómina será dada a conocer por ese organismo y no llevará su firma, aun cuando será él quien la confeccione.



El ’hombrecito’, tal como lo caracterizaron en Chile por su pequeña talla (1,72 metros), cuando supo dirigir con mucho éxito al seleccionado de ese país y a la Universidad de Chile, cumplió 57 años el pasado de marzo y ahora está en los umbrales de cumplir el máximo sueño. Claro que no la tendrá fácil en el arranque, porque aun a caballo del retorno al seleccionado de Messi por obra y gracia de un flexible Tribunal de Disciplina de FIFA, que le redujo de cuatro a una el número de fechas de suspensión tras vencer a Chile por 1 a 0 en el estadio Monumental, los cuatro partidos que tiene por delante en eliminatorias son por demás complicados.



Es que en el debut oficial el equipo nacional deberá visitar nada menos que a Uruguay en el Centenario, el 31 de agosto, mientras que el 5 de septiembre recibirá a Venezuela, para luego hacer lo propio el 5 de octubre con Perú y cerrar el 10 de ese mes con Ecuador en la altura de Quito.



Sin la posibilidad de contar con los lesionados Marcos Rojo y Ramiro Funes Mori, ni con los ‘achinados‘ Carlos Tevez y Ezequiel Lavezzi, porque considera a la Liga de China como ‘de tercer nivel‘, Sampaoli también planea dejar atrás a los últimos marcadores de punta preferidos por el ’Patón’, Pablo Zabaleta y Emmanuel Mas, lo mismo que a Julio Buffarini.



Las ’novedades’ son Alejandro ’Papu’ Gómez (Atalanta, que estuvo a punto de incorporarse al seleccionado de Italia); Leandro Paredes (Roma), Emanuel Mammana (Lyon), Joaquín Correa (es su jugador ’fetiche’ en Sevilla), Nicolás Pareja (capitán en el equipo andaluz), Manuel Lanzini (West Ham United), Leonel Vangioni (Milan), Cristian Ansaldi (Inter de Milán, el ex Newell’s será el lateral izquierdo), Guido Rodríguez, el volante de Tijuana, de México.Buenos Aires, TELAM