Es siempre un atractivo, en el torneo que sea Desamparados y San Martín cada vez que se cruzan despiertan expectativa. Esta vez se medirán por la sexta fecha del Torneo de Verano del fútbol sanjuanino en Primera División. Será el domingo desde las 16 horas en Puyuta.

Ambos llegarán con presentes distintos en lo que va del torneo. Desamparados llega invicto y liderando el certamen con 11 puntos, en tanto que el Verdinegro no arrancó como hubiese deseado y suma cuatro puntos con un partido menos (el encuentro por la 5ta fecha está postergado).

La fecha arrancará el viernes por la noche en Villa Krause con el duelo que disputarán Unión vs. Villa Obrera a las 21. El sábado jugarán Marquesado ante Rivadavia, mientras que el domingo además del clásico también jugarán Juventud Unida vs. Trinidad, San Lorenzo vs. Del Bono, Peñarol vs. Juventud Zondina, Alianza vs. Carpintería, Aberastain vs. López Pelaez, 9 de Julio vs. Atenas y Recabarren vs. Colón Junior.