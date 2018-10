Vuelve al fondo. Nicolás Otamendi tendrá su regreso a la selección argentina, luego de haber estado ausente en la primera gira con Lionel Scaloni como DT.

Argentina y Brasil se ven las caras en una nueva edición del superclásico sudamericano por la penúltima fecha FIFA del año. Se podrá ver desde la 14,45 de nuestro país (por TyC Sports). El duelo se disputará en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda (Arabia Saudita), en un auténtico sitio privilegiado con pozos de petróleo que le brindan su principal riqueza económica a ese país. En esos dólares que genera el petróleo está la explicación del sitio elegido por Argentina y Brasil para toparse una vez más.



La selección argentina, sin su astro Lionel Messi, goleó con comodidad a Irak 4-0 en un amistoso disputado el jueves pasado en el estadio Príncipe Faisal Bin Fahd de Riad, previo a su encuentro con el "Scratch".



Sin sus figuras históricas y en una noche calurosa, de más de 30 grados centígrados, los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron el escenario sin apretar el acelerador pero con algunas pinceladas y buenas jugadas en los avances colectivos.



El partido marcó el retorno al arco albiceleste del histórico arquero Sergio Romero, que no pudo jugar el Mundial de Rusia por lesión y volvió a ser convocado por el entrenador interino Scaloni, que reemplazó al DT Jorge Sampaoli tras la decepcionante actuación mundialista de la selección de Messi. Justamente el cuidapalos, el defensor Germán Pezzella y el delantero Paulo Dybala serán los únicos futbolistas que otra vez verán acción en esta gira como titulares. En la zaga se producirá el regreso de un referente de los planteles anteriores como Nicolás Otamendi, quien en los primeros encuentros de la gestión de Scaloni se habría autoexcluido y ahora regresa. En el medio, el DT les brinda otra nueva chance a jugadores como Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia y Giovanni Lo Celso; mientras que arriba tendrá su oportunidad el nueve ideal para Scaloni, Mauro Icardi. La duda pasa por su acompañante: Lautaro Martínez o Angel Correa.

Si hay empate en los 90", se definirá el ganador en definición de penales.

En tanto, la selección brasileña mostró un nivel por debajo de lo habitual pese a su triunfo 2-0 el viernes ante Arabia Saudita en un amistoso disputado en Riad, donde Tite aprovechó para realizar varias pruebas en su once titular.



"Desde el inicio, la selección no tuvo el rendimiento que imaginábamos, estuvo por debajo. Puede jugar más, producir más, competir. Tiene un mayor nivel de concentración", reconoció el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro. Para el seleccionador, también hubo aspectos positivos, a pesar de que la imagen de esta selección en renovación no fue tan positiva como en los primeros amistosos de septiembre, con las cómodas victorias ante Estados Unidos (2-0) y El Salvador (5-0). Todo apunta a que entonces Tite, quien alineó como titulares a tres jugadores que no estuvieron en Rusia, optará por su fuerza máxima ante sus archirrivales sudamericanos. "Entre Brasil y Argentina no hay partidos amistosos nunca", sostuvo Tité.



Racha

Post Mundial

Argentina y Brasil no recibieron goles desde que quedaron eliminados del Mundial. Los de Tité metieron nueve tantos en los tres amistosos (tres triunfos), mientras que los de Scaloni hicieron siete en tres encuentros.

SCALONI, EN CONFERENCIA

"Sólo vale ganar"

Directo. El DT y sus obligaciones en el cargo.

Lionel Scaloni habló en la previa del clásico en Arabia de Saudita y destacó la necesidad de siempre ganar defendiendo los colores de la Selección nacional. "Acá sólo vale ganar y más cuando jugás por los puntos, pero ahora pensamos en otra cosa. Pensamos en que estos jugadores son los mejores y que pueden jugar un partido de esta categoría, de lo mejor que se puede ver a nivel mundial. Buscamos que estos chicos jueguen y demuestren que pueden jugar. En esta oportunidad, al resultado lo ponemos en un segundo escalón", sostuvo.



Consultado sobre cómo observa en la previa a ambos combinados, comentó que "un partido de fútbol tiene tantos matices y no sé si es apresurado decir si (Brasil) es favorito o no. Es un clásico y sobran las palabras. Hay que salir a jugar el partido y hacerlo lo mejor posible: los favoritos se ven en la cancha. Ellos vienen más rodados y con un entrenador que lleva tiempo de trabajo... Y no digo que es una ventaja y tampoco estaría tan seguro de hablar de favoritos".



Respecto de cuánto pierde Argentina sin Messi y Brasil teniendo a Neymar, fue claro: "Hablar de quién pierde más tiene su lógica, pero no tenemos a Leo y nos gustaría tenerlo. Y Brasil tiene a Neymar que está en el podio de los mejores del mundo".



>Lo banca

Días atrás, Diego Maradona en México se refirió en muy malos términos hacia Messi. El Diez fue muy crítico con "La Pulga" y, entre otras cosas, dijo que "no puede ser caudillo alguien que va 20 veces al baño antes de jugar" y aseguró que, si él fuera entrenador de la selección argentina, no convocaría al rosarino. Quien salió en defensa de Messi fue Mario Kempes (foto). "Cada vez que Diego abre la boca es un problema porque no respeta y a él siempre se lo respetó en su época de jugador. Nadie le dijo nada por perder la final del Mundial del 90".



El Matador se diferenció de Maradona y no dudó en afirmar que "Messi es el mejor jugador del mundo" y que "hay que agradecer que sea argentino". "El tiempo de Diego ya pasó, tampoco es un ejemplo para decir tantas cosas", tiró.