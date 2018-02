Esperanzado. El chileno Paulo Díaz confía en que San Lorenzo le gane el domingo a Boca y le acorte la diferencia en las posiciones en favor del Xeneize.

El defensor chileno de San Lorenzo Paulo Díaz aseguró ayer que el enfrentamiento entre su equipo y Boca, escolta y punteros de la Superliga de fútbol, respectivamente, es "un partido aparte de los demás" y que deben "conseguir los tres puntos" para acortar la diferencia de seis puntos que los separa.



"Este es un partido aparte a los demás, se juega de otra forma. Es lindo para disputarlo y no creo que haya favoritos. Es un torneo largo, espero que el resultado sea favorable para poder achicar la diferencia en la tabla", dijo el chileno.



Boca, actual campeón del fútbol argentino, lidera la Súperliga con 33 puntos, seguido por San Lorenzo con 27, que viene de perder con Talleres en Córdoba por 2 a 0. Ambos se medirán en el Nuevo Gasómetro, el domingo a las 19,15.



"Tenemos un ataque rápido que nos permitirá convertir y luego cerrarnos bien atrás e impedirle al rival que pueda jugar con claridad. Esperamos poder ganarlo y usar la localía como ayuda", agregó el ex defensor de Palestino y Colo Colo de Chile, quien llegó a San Lorenzo en 2016 y convirtió 7 goles en 55 partidos.



"Vivo este partido con muchas ansias. Tengo esperanza en que lo saquemos adelante. Mi posición natural es zaguero central, pero tengo como virtud poder adaptarme al lateral, que de hecho es dónde estoy jugando. Mientras esté entre los once titulares siempre me siento bien", concluyó. El "Ciclón" formaría así: Navarro; Díaz, Coloccini, Caruzzo y Rojas; Gudiño, Piris Da Motta, Quignon y Botta; Belluschi; Blandi.