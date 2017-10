Bautismo dorado. San Juan abrió los Binacionales con el oro en 4x4.000. Los pedaleros campeones: Santiago Sánchez, Emanuel Echegaray, Benjamín Carrizo, Kevin Castro y Gustavo Albarracín.

Es un clásico cada año y esta vez no fue la excepción. El ciclismo siempre es el deporte fuerte en cada edición de los Juegos Binacionales y esta vez, en su edición número 20, San Juan no defraudó. En la primera jornada de actividad de los Binacionales de Integración Andina "Cristo Redentor", la provincia sumó sus primeras tres medallas: oro, plata y bronce, todas en ciclismo de pista. La competencia comenzó ayer y finalizará el viernes y cuenta con la participación de 1.500 atletas de las regiones de Maule, Metropolitana, O"Higgins y Valparaiso, sumados a las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan, que cuenta con una delegación de 193 personas.



En el velódromo de la capital cordobesa, la selección dirigida por Rubén Ramos y Ernesto Fernández que arribó el domingo por la noche a suelo cordobés, a pesar de no haber probado la pista del velódromo salió a escena y lo hizo de la mejor manera. La cuarteta sanjuanina integrada en primer término por Santiago Sánchez, Emanuel Echegaray, Benjamín Carrizo y Gustavo Albarracín disputó la prueba 4x4.000 marcando un tiempo de 4m55s/397. Después ya con Sánchez, Echegaray, Albarracín y Kevin Castro, los sanjuaninos vencieron a Metro alzándose con el oro, el primero que sumó San Juan en estos Juegos. En tanto que en la pelea por el bronce, O"Higgins venció a San Luis para alzarse con esa medalla. En tanto que en la prueba de scratch que se disputó sobre 40 giros, el campeón fue San Luis, pero San Juan sumó plata y bronce gracias a las actuaciones de Santiago Sánchez y Kevin Castro, respectivamente.

A fondo. La cuarteta sanjuanina acelera durante la final ante Metropolitana del 4x4.000.

En el resto de las categorías se dieron diferentes resultados que dejaron alegrías y tristezas y la mayoría tuvo como epicentro Carlos Paz. En vóleibol masculino, los chicos dirigidos por Roberto Alós vencieron a Metropolitana por 3-0 con parciales de 25-13, 25-22 y 25-12. En básquetbol masculino, los sanjuaninos derrotaron a O"Higgins por 83 a 54, mientras que en el handball también salieron vencedores los cuyanos tras vencer a Maule por 31 a 25.



En tanto que para las chicas no fue el mejor comienzo, a excepción del tenis donde las chicas arrancaron la jornada con el pie derecho. Al comienzo Josefina Vagliengo venció a Ignacia del Rio por 6-0 a 6-0, a continuación Luciana Oliver se impuso ante la chilena Florencia Corta por 6-1, 6-1. En dobles las sanjuaninas volvieron a vencer a las trasandinas. Esta vez Oliver junto con Delfina Alessi vencieron por 6-2, 6-2 a Corta-Del Rio.



En tanto que en vóleibol las chicas no arrancaron de la mejor manera la defensa del titulo. Sintieron la baja de Candelaria Herrera y Guadalupe Martin con parciales de 25-23, 25-15 y 25-21. En handball las sanjuaninas cayeron ante Metropolitana por 36 a 21.



Ayer en la pista los pibes del "Pollo" Fernández y el "Polilla" Ramos no defraudaron. Castro, quien integró la cuarteta que ganó el oro en 4x4.000 y después bronce en el scratch contó sus sensaciones: "Muy contento por la medalla, tuvimos que salir a buscar la vuelta y tratar de ubicarnos lo más cerca del sprint. En la cuarteta por suerte se nos dio el oro así que estamos muy felices porque era lo que veníamos a buscar", manifestó. Santiago Sánchez, plata en el scratch y también oro en cuarteta manifestó: "Estamos felices porque pudimos quedarnos con el oro. Después en el scratch al principio nos sentimos un poco incómodos pero después nos fuimos acomodando, ya no se sentían las piernas pero dimos todo, no se nos dio pero sumamos las de plata y bronce, no es poca cosa" expresó.

Concentración. Los ciclistas de nuestra provincia se aprestan para competir en la primera jornada de los Binacionales.

Continúa

Hoy habrá mayor actividad porque comenzarán a disputarse las disciplinas que no tuvieron lugar ayer. A las 8 será el turno del tenis de mesa en el Hotel Mónaco de Carlos Paz, en ese mismo lugar habrá judo. A las 9 en el Kempes habrá atletismo en ambas ramas. En ciclismo en el velódromo capitalino se disputarán pruebas de velocidad olímpica y carrera por puntos. En básquet, las chicas jugarán ante Valparaíso a las 9 en el Club Bolívar de Carlos Paz y los varones lo harán en el Club de Pezca desde las 11 ante Maule. En handbol, las chicas jugarán ante O"Higgins desde las 11 en el polideportivo de Alta Gracia y los chicos lo harán a las 9 en el IPEF ante Mendoza. En vóley la actividad será a las 9, los varones jugarán en el Polideportivo de Carlos Paz y las chicas en el Club Sarmiento, ambos ante Mendoza. En tenis todos los encuentros se centrarán en el Club Atlético Carlos Paz. En fútbol femenino las chicas chocarán en ese mismo escenario ante Valparaíso y por último en natación, las clasificaciones serán por la mañana en el Kempes y por la tarde serán las finales.