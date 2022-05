Este lunes por la noche se dio a conocer la programación de la fecha 14 de Liga Sanjuanina de Fútbol en Primera "A" y entre los encuentros se destaca el clásico sanjuanino, que se jugará el próximo domingo a las 9:30 en Cuarta y a las 11:30 en Primera.

El encuentro será en el estadio Hilario Sánchez de Concepción porque sorpresivamente Desamparados cedió la localía, justamente ante su máximo rival. El Puyutano hizo de local en la cancha de Trinidad en las últimas fechas y llamó la atención de la dirigencia para este choque frente al Verdinegro.

Además, el líder Unión cerrará la fecha visitando a Peñarol en el estadio Ramón Pablo Rojas el lunes a las 16.

El programa completo



Sábado 21 de Mayo | 4ª: 14 y 1ª: 16



Colón Junior vs. Rivadavia

San Lorenzo vs. Sarmiento

Villa Obrera vs. Juv. Zondina

Aberastain vs. 9 de Julio

Alianza vs. Atenas

Marquesado vs. Juv. Unida



Domingo 22 de Mayo | 4ª: 9.30 y 1ª: 11.30



Carpintería vs. Árbol Verde

Trinidad vs. Del Bono

Sp. Desamparados vs. San Martín | Cancha: Hilario Sánchez



Lunes 23 de Mayo | 4ª: 14 y 1ª: 16



Peñarol vs. Unión