Luego de conocerse los resultados negativos a los testeos rápidos que se realizaron ayer a la treintena de personas relacionadas a la organización de la actividad turfística que se desarrollará hoy en el hipódromo de Rivadavia, que tuvieron algún contacto con el empleado de la cantina a quien el viernes se le diagnosticó positivo en coronavirus; la dirigencia del Jockey Club, avalada por las autoridades de la Secretaría de Deportes de la provincia, determinó organizar hoy, desde las 8.30, la reunión que tendrá como plato principal el desarrollo de la edición 67 del clásico "Domingo Faustino Sarmiento", a las 16,30.

Un total de 19 competencias son las que se realizarán en la pista de arena, la mayoría de ellas (11) concertadas o "cuadreras" y ocho de carácter oficial (superan los 800 metros de extensión).

Todo el programa se llevará a cabo bajo estrictas medidas de prevención, ingresando a la zona de competencia solamente los caballos, acompañados de su jockey y un peón o cuidador. Toda la gente que asista, previa compra de una entrada, observará las acciones de competencia por el sistema de televisión conectado a la cantina de la entidad.

Como ya se explicó, las apuestas se desarrollarán mediante comunicaciones telefónicas al que accederá la gente que haya realizado un deposito de dinero, en los días previos.

Al "Sarmiento" lo disputarán ocho caballos, todos sanjuaninos, destacándose, por antecedentes los dos del stud La Nona (Tudcum), Elmaestrodelarte y Atlas Again. Los otros participantes son: Monte Pulciano (La Polaca), More Easy (Patas Alegres), Que Vaivén (La familia unida), Will Smith (G.D.P.F.), Gianocchio D"Oro (Durazno) y Vio Veces (Del Valle). La carrera comenzará a las 16:30 y podrá seguirse por Internet en el canal de Youtube: www.youtube.com/c/TURFSANJUANINO.