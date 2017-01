Las malas condiciones climáticas no se quedaron en territorio boliviano y las alteraciones al recorrido del Rally Dakar 2017 continuaron ayer, con el recorte de la especial de la 8va etapa, y también hoy, ya que fue anulada la novena estación por la cantidad de vehículos que no pudieron llegar al vivac de Salta.



De los dos competidores sanjuaninos, el de motos, Alberto Ontiveros, es quien concluyó la etapa de ayer y pasaba la noche en Tilcara. En tanto, Gastón Pastén no había completado el recorrido para los autos al cierre de la edición, por lo que otra vez vivía una extensa y agobiante jornada arriba de la camioneta.



La especial de ayer tuvo que ser recortada algo más de 70 kilómetros para la mayoría de los vehículos y mucho más para los pesados camiones debido a que las tormentas de agua continuaron alterando la condición de los suelos.



En ese contexto, el sanjuanino Alberto Ontiveros concluyó en el puesto 73 de la etapa, la última en la altura de Bolivia, que tanto perjudicó en la potencia de su Beta #83.



El ‘Puchi’, que se acomodó en el puesto 64 de la general, se encontró luego con el inconveniente que atrapó a la mayoría de la caravana. Un alud, que incluso arrasó con la localidad jujeña de Volcán, cortó la ruta que era enlace hasta el vivac en Salta, por lo que casi nadie pudo arribar al lugar previsto.



Este inconveniente originó que la organización tomase la decisión de suspender la etapa de hoy. “Una parte de los vehículos más importantes no podrán transitar por esta ruta.



En consecuencia, la jornada de mañana (por hoy) se dedicará a reagrupar el conjunto de los medios de la carrera en Chilecito para poder continuar con la prueba y dar la salida de la décima etapa”, indicó un comunicado de la organización.



En consecuencia, la carrera se reanudará mañana, cuando el destino del día sea nuestra provincia. Las dunas de Belén, que estaban incluidas en el recorrido de hoy, quedaron al margen.



La lluvia y sus secuelas ya obligaron a la suspensión de la sexta etapa, el sábado pasado y también recortó la del viernes, por lo que ya dejó su sello en esta edición.



Quien busca dejar el primero suyo el sábado en Buenos Aires es Pastén, quien anteayer había hecho su mejor etapa, concluyendo en el puesto 32, la misma posición que figuraba en el antepenúltimo registro de ayer.



Pero la Toyota #371 no apareció en los dos puntos siguientes. Al cierre de la edición habían terminado 55 vehículos. Entre los familiares y amigos del piloto que fueron consultados, ninguno conocía la causa por la detención.



En la lucha por los primeros puestos, la principal novedad fue que Sebastien Loeb pasó a liderar en la clasificación general de autos, con escaso margen sobre su compañero de equipo en Peugeot y principal rival por la victoria final, Stéphane Peterhansel.



En motos, el británico Sam Sunderland obtuvo más ventaja sobre su primer perseguidor, el chileno Quintanilla, mientras que en camiones hay un nuevo líder, con el ruso Sotnikov, en tanto que el argentino Villagra fue segundo en la etapa.



Protagonistas

SEBASTIEN LOEB - Autos - Peugeot 309



“Queríamos abrir el hueco, pero a falta de 80 kilómetros para la meta, al cruzar el vado de un río, hemos pinchado y perdido varios minutos cambiando la rueda. Se puede decir que nos va bien, pero no estamos a salvo de nada.”



SAM SUNDERLAND - Motos - #14



“No quiero pensar en la victoria, la meta está aún lejos y pueden ocurrir muchas cosas. Todo el mundo sufre percances en el Dakar, así que es fácil perder tiempo. Un Dakar se gana en una mala etapa, no en una buena.”





NANI ROMA - Autos - 305



“Tanto a Giniel (De Villiers) como a mí nos falta potencia en altitud, el motor no rinde como debiera. Quedan aún dos etapas difíciles por delante en las que pueden pasar muchas cosas. Hay que aceptar la realidad tal cual es”.