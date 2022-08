Las 20 horas del lunes era el límite para cerrar la llegada del arquero Sergio Romero a Boca. Pero antes de ese momento, Chiquito, de 35 años y que estaba libre tras su paso por el Venezia de Italia, se comunicó con Román Riquelme para confirmarle que aceptaba su oferta para ser nuevo refuerzo. De esta manera y por la tarde-noche, en la Bombonera, el subcampeón mundial con la Argentina en 'Brasil 2014' puso la firma en el contrato que lo unirá a Boca hasta fines del 2024. Sin dudas, una contratación de renombre en este mercado de pases donde al club se le cayeron dos mega estrellas como el volante chileno Arturo Vidal y el delantero Edinson Cavani.

Romero llega justo cuando Agustín Rossi, el actual titular del equipo que conduce Hugo Ibarra, no llegó a un acuerdo para renovar su vínculo que termina a mediados del próximo año. Ahora, habrá que esperar cuál jugará en el futuro inmediato.

En la conferencia de prensa donde fue presentado por el presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, Chiquito, formado en las inferiores de la CAI, sostuvo algo más que picante: "Soy hincha de Racing como todos saben, pero esto es un trabajo y yo me debo a este trabajo. Ahora me toca estar en el club más grande del país y tratará de dar lo mejor posible. Sé que esta es una de las mejores decisiones de mi carrera: cuando se me hizo la propuesta y aunque tenía tres ofertas de Europa, lo hablamos en casa y decidimos que esto era lo mejor", confesó Romero, quien se había entrenado en estas semanas en el predio de Racing como para ir tomando ritmo. Luego tuvo un par de charlas con Riquelme, encargado del fútbol de Boca, y todo se liquidó ayer pasado el mediodía.

"Físicamente estoy muy bien. Si el DT decide que tengo que hacer una mini pretemporada la haré y si deciden que estoy bien para competir a la par del grupo también", puntualizó.

* ENOJADO

El presidente de Racing, Víctor Blanco, se refirió con dureza a la llegada de Romero a Boca: “Le abrimos las puertas del predio para que se entrene con nosotros: le pusimos su nombre a una cancha. Y ahora verlo con la camiseta de Boca me duele: Racing es muy grande”, destacó el directivo.



Trayectoria

6 Los clubes donde jugó Romero hasta ahora: Racing (2006-07), AZ Alkmaar (2007-11), Sampdoria (2011-15), Mónaco (2013-14), Manchester United (2015-21) y Venezia (2021-22).

Se aseguró al Changuito hasta 2026

Boca cerró ayer la renovación de Exequiel Zeballos, de buenos rendimientos en el equipo de Hugo Ibarra. Si bien el entrenador no lo incluye desde el inicio de forma habitual, el juvenil cada vez que ingresa le cambia la cara al equipo. Producto de su correcta actualidad, el Consejo de Fútbol decidió hacerle un nuevo vínculo.

El oriundo de Santiago del Estero acordó un nuevo contrato hasta diciembre del 2026 con una mejora en la compensación económica. Además, Zeballos también tendrá una millonaria cláusula de rescisión: la institución que quiera llevarse al Chango deberá desembolsar una cifra cercana a los 20 millones de dólares.

El Changuito suma hasta ahora 49 partidos oficiales en el xeneize, con ocho goles marcados y un par de títulos obtenidos como la Copa Argentina y la Copa de la Liga Profesional.