El delantero colombiano Sebastián Villa regresó hoy a la Argentina proveniente de su país ante la intimación de Boca Juniors, mediante una carta documento, para que se presente a entrenar ya que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2024, y estuvo presente en el predio que el club posee en Ezeiza.



Villa arribó al aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza, poco después de las 6 luego de haber estado un mes en Colombia aguardando alguna oferta para continuar su carrera, tras haber sido hallado culpable por la justicia, que lo condenó a dos años y un mes, por "amenazas coactivas, en concurso real, con lesiones leves calificadas" a su ex pareja Daniela Cortez.



Por otra parte, Villa, de 27 años, afrontará otro juicio en diciembre de este año por abuso sexual agravado, cuya pena es de hasta 15 años de prisión.



El ultimátum de Boca se basa en que consideran que siempre le permitieron seguir entrenando en las instalaciones del club, pese a que le avisaron que no lo tendrían más en cuenta para jugar en el equipo que dirige Jorge Almirón, situación que motivó la decisión del delantero de irse a su país.



Pese a que Villa no jugará más con la camiseta boquense tras la condena por violencia de género, la entidad no va a rescindirle el contrato para evitar una causa por despido discriminatorio y quiere que se entrene mientras, junto a su representante, le encuentran un nuevo destino.



Villa se inició en Deportes Tolima de su país y llegó a Boca en 2018 totalizando, a nivel nacional e internacional, 172 cotejos y 29 tantos, habiendo ganado en la Ribera siete títulos.