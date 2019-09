Histórica. La final que disputaron en el Santiago Bernabéu Boca y River por la definición de la Libertadores pasada que consagró al Millonario el 9 de diciembre del 2018. La violencia hizo que se debiera definir en España.

River y Boca jugarán hoy un superclásico de especial significancia por tratarse del primero desde la disputa de la memorable final de la Copa Libertadores 2018 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, que marcó una bisagra en la apasionante historia del enfrentamiento entre los clubes más importantes de Argentina.

Esta edición se jugará desde las 17 en el Monumental, mismo escenario que no pudo albergar la revancha de la definición copera por la agresión contra el micro de los jugadores de Boca en las inmediaciones del estadio el 24 de noviembre del año pasado.

El platense Fernando Rapallini, de 41 años, estará a cargo del arbitraje del partido por primera vez en su carrera. Los canales pagos Fox Sports Premium y TNT Sports transmitirán en directo este juego correspondiente a la quinta fecha de la Superliga.

Hoy comenzará la era "pos-Madrid" en la historia del superclásico, que el próximo mes tendrá dos nuevos capítulos por las semifinales de la Libertadores en curso.

El 8 de diciembre de 2018 no fue una fecha más, bien podría considerarse un salto en la línea histórica del superclásico por la coronación continental de River frente a su máximo rival en un templo del fútbol mundial como la cancha de Real Madrid.

El 3-1 del "Millonario" en el superclásico más importante de todos los tiempos, al menos hasta hoy, erosionó la supremacía que Boca ejerce en el historial del fútbol argentino.

La magnitud del impacto que tuvo aquella final en uno y otro equipo puede medirse en la renovación casi completa que encaró Boca a poco más de seis meses.

Por caso, siete de los titulares "xeneizes" en el Bernabéu ya no están en el club: Lisandro Magallán, los uruguayos Lucas Olaza y Nahitan Nández; el colombiano Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Cristian Pavón y Darío Benedetto.

Las formaciones de ambos serán una incógnita hasta los instantes previos al inicio del superclásico debido al desgaste de sus planteles tras una semana en la que ambos firmaron su respectiva clasificación a las semifinales de la Libertadores 2019.

Además, el superclásico de hoy en el Monumental podría ser la primera gran exigencia para el mediocampista italiano Daniele De Rossi (36 años), que pelea un lugar junto con el cordobés Emanuel Reynoso.

En River el panorama presenta el mismo nivel de incertidumbre. La intensidad de la revancha ante Cerro Porteño de Paraguay, el pasado jueves en Asunción, hizo que Marcelo Gallardo espere hasta mañana mismo para definir el equipo.

El mediocampista Ignacio Fernández, con una contractura en el isquiotibial izquierdo, fue convocado por el entrenador y estará disponible, al igual que otros "tocados" en lo físico como el delantero Matías Suárez (fatiga muscular en la pierna derecha) y Cristian Ferreira (fuerte traumatismo en el tobillo derecho).

Por su parte, el mendocino Enzo Pérez regresará al once inicial después de perderse la revancha en Paraguay por una suspensión y en la defensa el paraguayo Robert Rojas o el chileno Paulo Díaz ocuparán el lugar de Javier Pinola, expulsado la fecha anterior en la derrota con Talleres de Córdoba.



Seguridad

1.600 La cantidad de efectivos policiales y de la seguridad privada que estarán abocados al superclásico en el Monumental de Núñez.

OPINIONES LOCALES

La cátedra, dividida

Referentes del periodismo deportivo de San Juan palpitaron el Superclásico de hoy. Todos coincidieron que este duelo por la Superliga pasó a un segundo plano sabiendo lo que se viene por la Copa, aunque igual es "un choque imperdible".

* GUSTAVO TOLEDANO Telesol-Radio AM 1020

"Pienso que este Superclásico por la Superliga pasó a un segundo plano porque toda la expectativa se centra en los cruces que habrá por la Copa Libertadores. Siempre esperamos un Boca-River pero analizando los tres, creo que al mundo le interesará lo que suceda en el certamen continental por todo lo que pasó en diciembre. El de este domingo servirá como un plus para lo que viene, lógicamente que los dos buscarán ganarlo porque a nadie le gusta perder ante su clásico rival. Después de lo que pasó en Madrid lo veo a Boca con más ansiedad que a River, lo dijo Tevez el otro día. Boca buscará ganar como una forma de compensar lo que pasó la última vez".



* SERGIO ANDRADA Diario El Zonda

"Los amantes del fútbol este domingo nos vamos a encontrar con un clásico muy estratégico teniendo en cuenta los esquemas futbolísticos que ambos equipos presentarán. Creo que no pasará del empate aunque con goles. Igual pienso que no influirá en los duelos por la Copa Libertadores que se avecinan, ahí sí creo que la diferencia puede estar en el primer partido con una mínima ventaja en favor de River y con el respaldo de un técnico que parece tocado por la varita mágica como lo es Gallardo. Pero esto es fútbol y todo está por verse. Ojalá que podamos apreciar una fiesta del fútbol sin abusar de las rivalidades".

* CARLA ACOSTA Tiempo de San Juan

"Me resulta inevitable poder separar los roles de periodista-hincha en momentos como este.

Creo igual que será un superclásico atípico, porque la cabeza de hinchas, jugadores y cuerpo técnico están sin dudas en el duelo de semifinales de la Copa Libertadores, certamen que por lo que pasó la última vez resultará un espectáculo imposible de perdérselo.

Pero para este duelo por la Superliga veo a Boca más acoplado que aquel equipo de Guillermo que perdió en Madrid.

Pero a pesar de eso, enfrente tenés al plantel de Marcelo Gallardo, un equipo de alto nivel futbolístico sumado al mejor DT que hoy tiene América".

* VICTOR MEGLIOLI Estación Claridad

"Creo que hoy River tiene mejor equipo y llega mejor anímica y futbolísticamente. Todos los Superclásicos son distintos siempre, en esta seguidilla seguramente el resultado de este domingo va a incidir en la necesidad y planteo de cada uno para los de la Copa. Boca sabe que con ganar el domingo no alcanza y si bien llegaría mejor anímicamente a la semifinal, estará obligado a tratar de eliminar a River de la Copa, es por eso que deberán tomarlo y jugarlo por separado y seguramente lo planteará distinto. Si River gana seguirá afianzándose en confianza y deberá aprovechar la desesperación de Boca para jugar los restantes en forma más inteligente".

* MARCELA YAÑEZ Secretaría de Deportes

"Los dos atraviesan distintos momentos: River está mucho mejor que Boca, tiene otra cabeza y un técnico de otro planeta como lo es Gallardo. River es un equipo ensamblado y eso es un punto a favor. Pero sabiendo todo lo que pasó en la Libertadores pasada creo que Boca toma este encuentro con mucha más importancia por más que sea un partido así, no tiene margen de error y no se querrá equivocar otra vez. Como hincha le tengo mucha fe a Boca, no sé si pasará mucho por lo futbolístico sino por la garra. Y no creo que le quite nada de expectativa porque todos los superclásicos son importantes, sea un partido de verano, amistoso o una final del mundo.

* PABLO KARKI Diario Huarpe

"Creo que el Superclásico por Superliga es el de menor importancia de los tres que se nos vienen, pero aun así no deja de ser importante porque todos los Superclásicos son importantes. De todos modos en el campeonato local últimamente Boca le ha sacado una pequeña luz de ventaja a River. El equipo de Gallardo se ha tornado más copero, por lo tanto creo que este domingo Boca puede sacar un resultado importante en el Monumental, sobre todo por las estadísticas que indican que River hace muchos años que no le puede ganar a Boca por torneos locales en el Monumental. Pienso que Boca ganará por uno o dos goles de diferencia".

* EMILIANO SCHLAMELCHER Nuestro Fútbol Web

"Estos partidos son muy importantes no sólo para nuestro país por cómo se vive el fútbol, sino que los ve mucha gente de todas partes del mundo. No creo que este choque influya mucho en los otros de la Libertadores porque son dos cosas distintas. Siempre un River-Boca es un condimento especial y seguro que ambos planteles querrán ganar el de la Superliga y el de la Libertadores. Futbolísticamente los dos llegan bien para este partido, ambos tienen planteles de renombre, si bien River llega de jugar de visitante por la Copa y Boca lo hizo de local, los superclásicos se ganan con otro plus que lo futbolístico, para mí este primer duelo termina empatado".

* DANIEL PEREYRA Radio La Voz

"Este Superclásico por la Superliga ha bajado el nivel de entusiasmo de todo el mundo sabiendo que después se viene el doble duelo por las semifinales de la Copa Libertadores. Si bien es importante ganar porque no deja de ser un River-Boca con todo lo que eso implica, la cabeza de todos los hinchas y los jugadores está puesta en lo que se avecina en la Copa. Creo que el resultado de este primer choque será un empate, ninguno de los dos van a dejar algo al azar, además no hay que dejar de lado que ambos planteles llegan con lesionados y no querrán perder más jugadores. Será un Superclásico de cuidado que no pasará del empate".