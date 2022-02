Este fin de semana debía comenzar el torneo de fútbol sanjuanino en Primera División pero el inicio fue postergado. Es que un reclamo en la Primera B Local después del segundo ascenso, provocó un conflicto en la Liga Sanjuanina de Fútbol que continuó con la renuncia de todos los integrantes del Tribunal de Penas. Oscar Cuevas, presidente de la Liga, le confirmó ayer a este medio, que el comienzo del certamen quedaba suspendido: "Se debe a la renuncia del Tribunal de Penas y, a su vez, estamos esperando la resolución del Consejo Federal sobre la presentación de Sarmiento de Zonda".

A fines de enero, el Tribunal de Penas hizo lugar a la protesta de Centenario Olímpico por el partido que significaba el segundo ascenso a la Primera A ante Sarmiento de Zonda y se lo dio por ganando 1-0, con lo que el elenco chimbero se quedó con la plaza. En la cancha, el partido se jugó el 31 de diciembre y había terminado en empate 0-0, mientras que en los penales los zondinos ganaron 3-1. El Tribunal encontró irregularidades en dos jugadores: Peruzzi y Tejada no habían cumplido con la suspensión. El Tribunal repasó el accionar de Centenario y no encontró ninguna irregularidad. Luego los siete miembros del Tribunal de Penas presentaron su renuncia al no estar de acuerdo con la determinación de las máximas autoridades de la Liga y Sarmiento de Zonda fue hasta el Consejo Federal para buscar otra respuesta que aun no llega.

Comenzó la "Nehín"

Ayer comenzó la 5ta edición de la Copa "José Nehín" que organiza la Municipalidad de Rivadavia y en la que participan equipos de ese departamento como Sportivo Rivadavia, Del Bono, Marquesado, El Globo y Punteto, además de Desamparados. Ayer, Sportivo y Rivadavia empataron 1-1. El torneo continuará mañana con Marquesado-Del Bono a las 17.