Inesperado. Los chicos de Sarmiento no se esperaban la distinción. Fueron premiados por su buen comportamiento con la Copa Fair Play. Entregó Andrés Montes, director Comercial de DIARIO DE CUYO.

Como siempre, el lema de los "Juegos Intercolegiales San Juan 2018" apunta a los valores, a la conducta y al comportamiento. Es por eso que la jornada final para las categorías Sub-12 y Sub-14 no sólo dio a conocer a sus campeones en cada una de las disciplinas, sino que también premió a los departamentos Rawson y Sarmiento con la Copa Fair Play que otorgó DIARIO DE CUYO ayer en el Cantoni.



A la cita asistió el secretario de Deportes, Jorge Chica; el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos y el director Comercial de DIARIO DE CUYO, Andrés Montes. A diferencia de años anteriores, esta vez no se premió a un colegio sino al departamento, Rawson fue el de mejor conducta en Sub-12 y Sarmiento el destacado en Sub-14.



Los chicos, que presenciaban el acto de premiación en el Cantoni, ni se esperaban tal reconocimiento, es por eso que al momento de ser nombrados estallaron eufóricos de la emoción.



Así, la última jornada de las categorías menores, se vivió a pleno ayer en todas las sedes que recibieron a los Intecolegiales. Las finales contaron con un gran marco de público que alentaron y apoyaron a los jovenes deportistas. Cerca de las 18 comenzó la desconcentración, los chicos de los departamentos alejados volvían a sus hoteles a buscar sus pertenencias y rápidamente volver a sus hogares para contar una experiencia que seguramente les perdurará de por vida.



Hoy, desde las 8 comenzará la actividad para las categorías Sub-16 y Sub-18 que hoy jugarán la fase clasificatoria y mañana las finales para definir a los campeones de las distintas rondas. Las sedes serán las mismas en donde se desarrollaron las categorías menores: Estadio Aldo Cantoni, Complejo Deportivo El Palomar, Banco Hispano, Camping El Pinar, Unión Vecinal de Trinidad y las canchas de fútbol 5: Todo Fútbol, Gol de Oro, Rufrano.

Los campeones



Ciclismo: Sub 12: 1) Leandro Gómez (Caucete), 2) Gerónimo Castro (Los Berros). Sub 14: 1) Lautaro Castro (Los Berros), 2) Valentín Villalobo (Zonda). Handbol: Sub 12 masc.: 1) Don Bosco, 2) Santísimo Sacramento. Fem: 1) Santísimo Sacramento, 2) San Pablo. Sub 14 fem: 1) Normal Sarmiento, 2) Cristo Rey. Atletismo: lanzamiento de jabalina Sub 14: Zona Oro: 1) Lucas Irrazabal (Sarmiento), 2´) Jonathan Cuello (San Martín). Fem: 1) Agustina Peñalosa (Rawson), 2) Rocío Pereyra (Capital). Fútbol: Sub 12 fem.: 1) Pedro Bonifacio de Jáchal, 2) Policía Federal, Sub 14 masc.: 1) Ntra Sra del Carmen, Angaco, 2) Carlos Pellegrini, Santa Lucía. Fem: 1) Segundino Navarro, 25 de Mayo, 2) Pedro Bonifacio, Jáchal. Basquetbol: Sub 14 masc.: 1) Esc. de Comercio, 2) EPET Nº 1, Jáchal, 3) Boero. Hockey s/patines: 1) San Agustín, 2) Bernardino Rivadavia, 3) Antonino Aberastain. Tenis: Cancha Verde: 1) Danilo García, 2) Felipe Ortega, 3) Santiago Fernández. Fem: 1) Agostina Yanzón. Cultura: Canto fem.: 1) Luciana Olivares, Agrotécnica Zonda, 2) Mariana Arrieta, Vieytes, Caucete, 3) Bárbara Castro, Toribio de Lusuriaga, Albardón. Masc: 1) Axel Muñoz, Superior Nº1, 2) Ignacio Guzman, Enrique Mosconi, 3) Martín Aballay, Fray Justo Santa María de Oro, Jachal. Dúo de Danza: 1) Alejandra Costa y Nehemias Moreta, Hipólito Vieytes, 2) Sabrina Poblete y Sebastián Rojas, Bachillerato Cabot.