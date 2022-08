Boca Juniors, después de la dura derrota del domingo ante Patronato por 3 a 0, volverá hoy a los entrenamientos en una semana difícil para el cuerpo técnico y el plantel, mientras espera la respuesta del arquero Agustín Rossi para saber si acepta la propuesta que le hizo la dirigencia para renovar su contrato.

La derrota ante el "Patrón" en Paraná volvió a llenar de interrogantes al "mundo Boca", mientras que en las redes sociales los hinchas instalaron un hashtag con el mensaje "#Traigan un DT", un reclamo destinado a Juan Román Riquelme y demás integrantes del Consejo de Fútbol "xeneize". Pero más allá del espacio virtual, en la cabeza del "10" y los integrantes de la secretaría de fútbol no está por ahora -aunque en este momento de Boca todo es día día- la idea de buscar un entrenador y reemplazar a Hugo Ibarra. Y como para agregarle una dificultad más a esta semana boquense, se espera en estos días la respuesta de Agustín Rossi respecto del nuevo contrato que le acercó en persona Juan Román Riquelme para seguir 4 años mas en el club. El arquero, quien en el último partido en la Bombonera fue ovacionado al grito de "no se va, Rossi no se va", analiza con su familia los pasos a seguir, sin olvidar que enero próximo podría empezar a negociar con otro club como jugador libre. Un dolor de cabeza que tendrá definición