El tema antidoping dejó de ser un tabú hace tiempo en San Juan. Antes era un tema del que no se hablaba o quizás poco se conocía. Pero en las cuatro ediciones que lleva la Vuelta siendo de categoría UCI el doping es una de las patas clave para su realización. Es que en los últimos años el trabajo que se realiza para la lucha contra el dopaje dio sus resultados detectando varios casos no negativos que han sido motivo para que la UCI destaque el trabajo que se realiza en San Juan y que está bajo las ordenes del licenciado Franco Chancay. El coordinador de Salud de la Vuelta destacó: "El año pasado se detectaron tres casos de doping no negativo y eso habla muy bien del trabajo que se realiza en San Juan, buscamos que el ciclismo sea limpio y que nuestra Vuelta no se ensucie".

El oficial de dopaje en esta ocasión es un alemán que supo controlar el Tour de Francia y el Giro de Italia. En cuanto al procedimiento diario se toman alrededor de seis muestras, a los primeros tres ciclistas de cada etapa y a otros ciclistas elegidos al azar por la UCI. Los mismos son notificados apenas termina la etapa por los chaperones y pueden asistir inmediatamente a la sala de control, o esperar hasta que culmine la premiación y el protocolo.

Este año está previsto que se realicen entre 40 y 50 controles.

El tráiler de salud y control antidopaje cuenta con tres salas: en una se encuentra el oficial de dopaje que toma las muestras, en el otro sector está el baño y un tercer sector que sirve de sala de espera. Si bien las muestras que se deben tomar son de orina, hay casos que se solicita muestras de sangre y suele darse con ciclistas que vienen siendo investigados por la UCI. Todo se envía después a un laboratorio de Cuba en donde al término de la competencia se conocen los resultados.

El control que se realiza contra las "trampas" en el ciclismo viene dando sus frutos. El año pasado se detectaron tres casos de doping no negativo, uno de ellos del sanjuanino Daniel Zamora, ex Agrupación Virgen de Fátima y en la edición 2018 también hubo casos resonantes como Gonzalo Najar y Gastón Javier, ex SEP. Ese año hubo cuatro casos en total con Exequiel Falón que en ese momento pertenecía a la Municipalidad de Pocito y del uruguayo Ezequiel Maldonado.