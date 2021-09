No hubo milagro. No estuvo ese remate final como él acostumbraba en cada sprint y que lo llevó tantas veces a ganar carreras y alcanzar la gloria. Nicolás Naranjo falleció ayer en el Hospital Central de la provincia de Mendoza después de luchar durante cerca de 30 horas contra la muerte. El sábado por la tarde había sufrido una caída en la pista del velódromo mendocino que le provocó la muerte cerebral y si bien su familia se aferró al milagro, no llegó y ayer a las 18,55 su corazón dejó de latir.

Naranjo estaba estrenando nueva camiseta en la pista del velódromo "Ernesto Contreras" en Mendoza buscando llegar con el mejor ritmo al Campeonato Argentino de ciclismo de pista a realizarse en ese mismo escenario del 14 al 17 de octubre y en el que Nico, junto a la Selección Sanjuanina, iba apuntando al oro, fiel a su espíritu ganador.

El oriundo de La Bebida a sus 31 años, estaba corriendo sus primeras carreras junto a su nuevo equipo, el "Chimbas Te Quiero". En el mes de mayo, Naranjo dejó la Agrupación Virgen de Fátima para pasar al equipo continental Puertas de Cuyo. Pero después, el equipo transportista se vio enlutado por la muerte de su director Mario González y la escuadra quedó pendiendo de un hilo. Fue allí que hace unas semanas, la Municipalidad de Chimbas decidió tomar el mando de Puertas y eso le había devuelto la ilusión a Naranjo y compañía.

El sábado, en la calurosa tarde mendocina, Nico disputaba la prueba de Eliminación cuando Rodrigo Díaz y Matías Contreras sufrieron un duro incidente sobre la recta opuesta y en el que Contreras terminó con fractura de clavícula. En la reanudación de esa prueba, los diez mejores luchaban pedal a pedal, hasta que cuatro pedalistas se vieron involucrados en una caída aún más dolorosa sobre la línea de meta. Juan Gutiérrez y los sanjuaninos Kevin Castro, Santiago Sánchez y Naranjo se fueron al suelo, pero el velocista de "Chimbas Te Quiero" se llevó la peor parte. Es que Naranjo quedó tendido en la pista causando la conmoción de todos los presentes y tras recibir atención médica al instante por los médicos presentes en el velódromo, fue llevado hacia el Hospital Lagomaggiore, pero después decidieron su traslado hacia el Hospital Central.

Allí, después de estudios, determinaron que el ciclista tenía muerte cerebral. En términos médicos, padecía un traumatismo de cráneo grave, un hemisferio sangrado y el otro isquémico. También desviación de línea media, sin criterio quirúrgico y mal estado neurológico. Fuentes médicas revelaron que su cuadro era irreversible pero aún así, su familia, que habían viajado hacia Mendoza en la noche del sábado, se aferraban al milagro.

Nico, multicampeón sanjuanino tanto en pista como ruta, tricampeón del Giro del Sol y ganador de clásicas como la Difunta Carrera y protagonista siempre en la Vuelta Internacional a San Juan, llegando a ser segundo en una etapa detrás de Fernando Gaviria, pasaba por un gran momento en lo personal: fue papá primerizo hace dos meses y la pequeña María Constanza seguramente fue quien motivó al corazón del ciclista en esa lucha incesante por sobrevivir.

Los restos de Naranjo, quien también era deportista de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, eran trasladados anoche en el avión sanitario hacia San Juan y serán velado esta jornada en el Club Sportivo Rivadavia, en su Bebida natal. Allí, el querido ciclista que supo ganarse el cariño de miles de seguidores que lo alentaban, recibirá el último adiós por parte de los amantes del ciclismo que seguramente lo extrañarán cada vez que haya algún sprint. Hasta siempre Nico...

El dolor de sus más cercanos

NICOLÁS TIVANI - Ciclista / amigo

"Me cuesta entender todo esto, es algo que jamás imaginé. Con el tiempo formamos una muy linda amistad, el "Cabe" era una gran persona, gran compañero y siempre lo voy a recordar por los momentos lindos que vivimos juntos, ya sea en San Juan en cada entrenamiento o en las concentraciones. Me cuesta recordar un solo momento porque tengo miles de anécdotas con Nico, quizás la Vuelta al Uruguay está en el podio de las carreras más lindas que pasamos porque fue donde más nos divertimos".

JUAN JOSÉ CHICA - Pte Fed.Sanjuanina de ciclismo

"Es una pérdida muy grande para el ciclismo sanjuanino. Después de un gran ídolo como Oscar Villalobo, se nos fue el Chino (Saldaño) y después venía Nico para ocupar ese rol de ídolo pero se nos fue. Era una gran persona, un tipo humilde, siempre predispuesto para representar a San Juan en los torneos que sea. Un chico al que trajimos al ciclismo porque andaba en los Libres y después empezó a dar sus frutos, estaba preparando el Argentino. Tenemos que ver cómo seguimos después de esto".

CARLOS GÓMEZ - Dir. de Agrup. Virgen de Fátima

"Es muy difícil tratar de buscar una palabra, fue un hijo nuestro. Yo tengo 65 años y ya sufrí con la partida de Emanuel (Saldaño), después vino Nico a ocupar ese lugar de amigo. En casi 8 años vivimos tantas cosas, alegrías, tristezas, que hoy es difícil creer que se haya ido, es imposible creer. Era una excelente persona, un ejemplo de profesional, de amigo, de compañero. Estuvimos hablando hace 7 días y conversamos sobre su salida del equipo, no hubiese querido que se fuera pero le deseé lo mejor".

FABIÁN SEGUÍN - Periodista de Radio La Voz

"Era un ciclista excepcional a nivel nacional. El rey de la pista, en el medio fondo no había muchos como él. Embalando contra el Nico (Tivani), con Gerardo (Tivani) incluso con Laureano (Rosas), siempre demostraba todo su potencial, era una bestia. Y como persona era un excelente pibe, incomparable. Con el corazón grande, siempre brindándose de lleno para quien sea. Por eso cuesta creer todo esto, parece una mentira. Quiero creer que esto es un sueño, me quiero despertar y que sea una pesadilla".

RODRIGO MONTENEGRO - Amigo de la infancia

"Se fue un compañero de la vida, un amigo de los buenos, de los que nadie necesita describirlo porque ya todos saben como es. El "Harry Potter" de la bicicleta porque podía no entrenar pero decía que la magia estaba intacta. Era nuestro goleador en el equipo. Un amigo desde que tengo noción de la vida. Lo acompañábamos desde los Infantiles a los entrenamientos haciendo Persecución, con las ruedas colgadas en el hombro por si pinchaba. Lo vamos a extrañar y jamás lo vamos a olvidar".