Las diferencias existen y el gran desafío es disimularlas. Y cuando se notan, marcan con crueldad lo que separa a uno de otros, Y eso fue lo que le pasó a Sportivo Peñarol en esta aventura de avanzar en la Copa Argentina 2022, su corazón no le alcanzó. Es que contra un Colón alternativo, pero con ritmo de plena competencia y con tres categorías más por encima, terminó liquidando los sueños Bohemios al vencerlo por 2-1 en el estadio del Atlético Rafaela. Un primer tiempo en el que aguantó hasta que le marcaron y un enorme complemento, en el que descontó y estuvo a un paso del batacazo, sintetizan el paso de Peñarol por esta Copa Argentina. Ahora, el Sabalero tendrá que cruzarse en los 16vos. de Final contra el ganador de la llave entre Patronato de Paraná y Deportivo Morón.

Este Peñarol en formación, de plena pretemporada, con un plantel que se terminó de conocer en el colectivo rumbo a Santa Fe, hizo lo que pudo en los primeros 25" de partido. Ahí, la movilidad de Abel Peralta en el medio, la dinámica de Agustín Paredes por la derecha y la marca de Matías Rodríguez en el fondo, sostuvieron las ilusiones sanjuaninas. Colón, con una formación alternativa pero con nombres de peso como el de Ramón Wanchope Abila empezó a marcar esas diferencias: en ritmo, en juego, en potencia. Y claro, a los 24" tras una falta de Jano Martínez sobre el inspirado Brian Farioli, el Sabalero empezó a resolver su paso a 16vos. de final cuando llegó el centro y Abila tuvo doble chance para vencer a Corti, de zurda. Ese 0-1 en contra no desordenó a Peñarol que insistió en pelearlo desde el medio. Pero a los 38", llegó el golpe casi decisivo para sentenciar la ilusión copera de Peñarol cuando Pierotti aprovechó una duda en el área y puso el 2-0 casi imposible de remontar para un Peñarol al que las diferencias le jugaron en contra y le marcaron demasiado la cancha. Apenas pudo poner en cancha un esquema, con once nombres que recién jugaron su segundo partido juntos y con un plantel completo en plena etapa de preparación. Mucho para hacerle frente a un Colón con suplentes, pero con rodaje y ritmo de Primera División.

En Peñarol, el futuro cercano es el 27 cuando comience la temporada del Federal A

Este mismo Peñarol, regó de dignidad el césped del Monumental de Rafaela en el complemento. Con un enorme amor propio, el Bohemio disimuló diferencias y le complicó la noche a un Colón que pensó tener todo controlado pero se vio superado por la entrega sanjuanina. Y claro, a los 17" llegó el golazo de Varona para poner el 1-2 que invitaba al gran desafío del empate. Colón ya no estaba cómodo. Peñarol empezó a creer que se podía. Metió cambios Bove, se animaron los Bohemios y fueron por la proeza de levantar esa doble desventaja. La generosa entrega de Peralta desde el mediocampo fue la bandera que Peñarol levantó para complicarle la noche a un Colón que se creyó clasificado antes de tiempo. Tuvo una chance Ozurak pero no pudo definir para empatarlo. Fue coraje en Peñarol para ir al frente aún arriesgandose a la contra. Colón la vio fea y Falcioni decidió meter mano. Adentro Lertora, Farías y Beltran. A meter todo para no sufrir el cierre de un partido que empezó sencillo pero se le hizo complejo.

No le alcanzó a Peñarol tanta entrega. No hubo premio para empatarlo al menos pero la derrota por la mínima diferencia sirvió para abrir un buen panorama de cara a todo lo que se le viene. Con tantas diferencias entre uno y otro, quedar eliminado por apenas un gol y con la enorme imagen del segundo tiempo, le abrieron un crédito enorme para saber que lo mejor está por venir. Todo dependerá de este mismo Peñarol.