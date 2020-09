El cordobés Gustavo Fernández perdió hoy contra el británico Alfie Hewett en tres sets y quedó eliminado en las semifinales del torneo para tenistas sobre silla de ruedas del US Open, el Grand Slam estadounidense que se juega en la "burbuja" sanitaria de Nueva York.



El "Lobo" Fernández, actual número dos del mundo, no pudo con Hewett (3 del ranking) y perdió por 6-4, 1-6 y 6-3 en una hora y 55 minutos de juego, en el estadio Louis Armstrong del complejo Flushing Meadows.



Así, el de Río Cuarto -finalista en la edición 2014 del Abierto de los Estados Unidos- no podrá conquistar el único torneo de los grandes que le falta. En su carrera, Fernández ganó dos Abiertos de Australia, en 2017 y 2019; dos Roland Garros, en 2016 y 2019; y Wimbledon 2019.



Fernández debutará más tarde en el torneo de dobles sobre silla de ruedas (arrancan en semifinales) en pareja con el japonés Shingo Kunieda, número uno del mundo y máximo favorito en singles. La dupla Fernández-Kunieda enfrentará a los británicos Hewett y Gordon Reid, preclasificados número uno.