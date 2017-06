En el día de ayer se programó la décima fecha del oficial de Primera División del Fútbol Local. La misma comenzará a disputarse el sábado 3 de junio y tendrá su cierre el miércoles 7 del corriente mes. Además se dieron a conocer las fechas de los partidos postergados que pondrán al día el calendario.



A continuación te detallamos como quedó programada la Fecha 10 y los postergados:



16:00 Atenas vs Del Bono Sábado 3/6



16:00 Árbol Verde vs 9 de Julio Sábado 3/6



16:00 Trinidad vs Juv. Unida Sábado 3/6



16:00 Desamparados vs Colon Domingo 4/6



16:00 Villa Obrera vs Marquesado Domingo 4/6



16:00 Alianza vs Peñarol Miércoles 7/6



16:00 San Martín vs Unión Miércoles 7/6

POSTERGADOS



16:00 Atenas vs Desamparados Atenas Mie 7/6

16:00 Del Bono vs 9 de Julio Del Bono Mie 7/6

16:00 Trinidad vs Desamparados Trinidad A confirmar

Por el lado de las chicas, se establecieron los partidos correspondientes al Torneo Femenino de Liga Sanjuanina, en este caso, la segunda fecha los cuales se disputarán el día domingo. Recordemos que la primera jornada tuvo dos partidos suspendidos que debían disputarse en cancha de Alianza.





Dos de los encuentros interesantes serán los clásicos que se verán por primera vez las caras en el femenino. Por un lado Trinidad recibiendo al conjunto bodeguero, y por el otro Peñarol recibirá al conjunto de Desamparados, los cuales necesitan ganar ya que los dos vienen de sendas derrotas.





Así quedó diagramada la segunda fechas de las chicas:





Cancha Albardón

15:00hs: San Agustín vs Alianza

16.45hs: 9 de julio vs Renegadas





Cancha Colón

15:00hs: Catita Moreno vs Manantiales

16:45hs: Colón vs Libertad Juvenil





Cancha SEC

15:00hs Palermo vs Aberastain

16:45hs:San Martín vs Cambaceres





Cancha Trinidad

15:00hs: San Lorenzo vs Miguel Sanchez

16.45hs: Trinidad vs Del Bono





Cancha El Tri Color de La Bebida

15:00hs: Peñarol. vs Desamparados

16:45hs: SP Sarmiento vs UVV María