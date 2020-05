Así como hay sanjuaninos en el exterior esperando volver, hay un cubano varado en San Juan. Es Miguel Ángel López, una de las figuras de UPCN San Juan Voley, quien no puede regresar a su país y no sabe cuándo podrá hacerlo, por el confinamiento mundial que obliga la pandemia del coronavirus. El receptor punta transcurre la cuarentena en su departamento, en contacto virtual con su familia y tratando de pasar los días, tras no encontrar una brecha para regresar a su país como sí pudieron hacerlo sus compañeros, el búlgaro Nikolay Uchikov y el ucraniano Dimitry Mishchuk, no sin haber atravesado una odisea para conseguirlo (ver aparte).

"Estoy tranquilo, pero si antes estaba difícil volver a Cuba hoy está más que complicado porque no hay vuelos. Así que paso el día viendo tele o series y hablando con mi familia. Por las noche hago ejercicios y en eso se me van los días y las semanas. Por la cuarentena siento que cambié mis horarios, me cuesta dormir y prácticamente paso más tiempo despierto de noche que de día", dijo López, quien sigue viviendo en el departamento que el club le alquila, además de estar al día con el sueldo. Fue para las fiestas de fin de año que estuvo en su país, luego volvió a los entrenamientos y desde entonces sigue en San Juan.

La temporada 2019/20 de ACLAV se dio por terminada el 30 de marzo, 18 días después del último partido de Liga Argentina, que por entonces ya se hizo a puertas cerradas. UPCN había gestionado el regreso del cubano a la isla, pero Copa Airlines suspendió los vuelos a La Habana y Cuba tampoco dejó entrar aviones. En Argentina se estima que la reapertura de vuelos no será antes de septiembre, por ende la vuelta de López a su país y la posibilidad de reencontrarse con su familia no tiene fecha prevista.

Miguel nació en la paradisíaca Cienfuegos, llamada la Perla del Sur, a más de 200 kilómetros de La Habana. Y por el vóley cambió las playas caribeñas por el clima cordillerano, primero en Gigantes del Sur de Neuquén y la última temporada en San Juan.

"Extraño a mi familia, pero ellos saben que estoy muy bien acá y yo sé que ellos no tienen problemas, así que debo tener paciencia. No hay mucho más de qué preocuparse, sólo nos separa la distancia. Tengo en claro que para regresar a Cuba debo estar bien seguro porque no puedo arriesgarme a viajar y quedar varado en medio del continente. En San Juan estoy perfecto", dijo López, quien tiene una oferta para seguir su carrera deportiva en Sada Cruzeiro de Brasil.

La odisea de los europeos

Felices. Tras los nervios, Uchikov y Mischuk llegaron a sus países.

El opuesto búlgaro Nikolay Uchikov, junto a su esposa e hijo, y el central ucraniano Dmitry Mishchuk vivieron una verdadera odisea para regresar a sus países, ya hace un mes. Los dos jugadores pudieron viajar en uno de los últimos vuelos a Europa (a Estambul, Turquía), con permisos de la Secretaría de Deportes de la Nación, de Cancillería Argentina y de los consulados de Bulgaria y Ucrania.

El problema grande lo tuvieron en San Luis, pues no los dejaban avanzar. Las gestiones del manager de UPCN Voley, Enrique Valle, y del Gobierno de San Juan permitieron que después de 8 horas de espera en el límite interprovincial tuvieron autorización para seguir viaje, con escolta hasta salir de esa provincia.

Finalmente llegaron a Ezeiza y volar a Estambul, aunque la familia Uchikov debió pasar un día en el aeropuerto hasta conseguir un vuelo a Sofía. Mishchuk logró viajar en low cost a Kiev 48 horas después. Fue justo a tiempo, pues Estambul cerró luego su aeropuerto.