Afuera. El lateral colombiano, Frank Fabra, se lesionó antes del Mundial y recién volverá a jugar el próximo año. En Boca quieren un cupo extra de extranjeros, pero otros clubes se oponen.

La polémica por el "cupo de extranjeros" continúa levantando temperatura. La lesión del lateral colombiano en la previa del Mundial, Frank Fabra generó que Boca negociara por otro lateral izquierdo: Lucas Olaza, de Talleres, también pretendido por River. El punto es que, si el uruguayo finalmente firma su vínculo, el Xeneize quedará con siete extranjeros, cuando el cupo habilitado es de seis.



Ante este panorama, tanto el presidente Rodolfo D"Onofrio como Marcelo Gallardo, presidente y director técnico de River, expresaron su descontento ante los medios. Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, dio su versión avalando la teoría de Boca. "Reemplazar a un futbolista por otro viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. No veo el caso de que Boca no lo pueda hacer porque Fabra tiene una lesión que le va a llevar más de cuatro meses. Boca en este sentido hace uso del artículo 10 para reemplazar a un jugador por otro. Luego cuando se recupere Frank tendrá que optar por uno. La norma tiene que ser equilibrada y no tiene que ser perversa", dijo.



Sin embargo, para justificarlo, empleó ejemplos erróneos, como el de Rodrigo Mora. "Cuando Mora tuvo el terrible problema de salud que tuvo, no se contó el cupo de extranjeros para River", señaló. No tuvo en cuenta en su argumentación que, en realidad, el uruguayo logró la nacionalización en 2016 y su lesión fue posterior. El cupo, en aquel caso, fue para su compatriota Iván Alonso.



Ahora bien: ¿qué dice el Convenio Colectivo de Trabajo? El tan mencionado artículo N´ 10, en realidad, no se refiere al cupo de extranjeros; sólo habla de los reemplazos por lesión. "Si por enfermedad, lesiones o suspensiones el futbolista debiera permanecer inactivo por un lapso mayor de cuatro (4) meses, el club podrá contratar a otro en su reemplazo, sin dejar de cumplir por ello con las obligaciones contraídas con aquél", indica.



Una curiosidad: el Convenio publicado en el sitio de FAA está desactualizado. En el artículo 31, habla de que "los clubes podrán celebrar y registrar contratos hasta un máximo de cuatro (4) futbolistas extranjeros por cada club", cuando en 2017 esa cifra subió a seis. Fue la propia AFA la que, a través de un comunicado publicado en su web, subrayó el acuerdo entre la entidad y Futbolistas Argentinos Agremiados para modificar el artículo 31 del convenio colectivo de trabajo 557/09. "Los clubes que participen de la Superliga (Primera A) podrán celebrar y registrar contratos hasta un máximo de seis (6) jugadores extranjeros por cada club, de los cuales solo cinco (5) estarán habilitados para suscribir planilla. En el resto de las categorías profesionales seguirá vigente la normativa actual". Allí tampoco existe alusión a si se puede "poner en pausa" un contrato por lesión.



Pero Boca todavía tiene una carta para poder contar con Olaza sin afrontar el coro de protestas: está negociando con Racing la venta de un porcentaje de la ficha del colombiano Sebastián Pérez. Si dicha operación se concreta, habrá gambeteado la polémica.

Gago : Un guiño a seguir

El volante, Fernando Gago, se mostró en la producción de fotos oficial para la próxima temporada y de esta manera parece que tendría pensando seguir jugando, descartando los rumores de un retiro ante tantas lesiones.







Frases cruzadas

*JUAN CARLOS CRESPI Vicepresidente Boca

"¿Por qué protestan tanto por la contratación de Olaza? (Los de River) Se quedaron calientes porque al final, vino a Boca y no fue a River. Esto es simple: para comprar tenés que tener plata, gratis no hay nada".

* RODOLFO D"ONOFRÍO Presidente de River

"Prefiero no opinar del tema, de la suspensión del contrato de Fabra. La única interpretación que yo hago es que los contratos no se suspenden porque alguien se lesiona pero no quiero opinar hasta no saber primero".

* MARCELO GALLARDO DT River

"¿Por qué me tiene que llamar la atención? Es algo normal, a veces suceden estas cosas. El contexto es raro siempre acá en el fútbol nuestro y hay cosas que pasan que están fuera de contexto y pasan".