En la cancha central 'Guillermo Vilas', debutará hoy, no antes de las 20, el español Carlos Alcaraz. El número dos del mundo se medirá con el serbio Laslo Djere. En el mismo escenario, habrá acción desde las 13.30, con otros tres partidos de octavos de final. A las 13.30, jugarán Tomás Martín Etcheverry (Argentina) vs. Roberto Carballes Baena (España). A las 15: Cameron Norrie (Gran Bretaña) vs. Federico Coria Argentina) o Facundo Díaz Acosta (Argentina). A las 18.30: Camilo Ugo Carabelli (Argentina) vs. Dusan Lajovic (Serbia) o Sebastián Báez (Argentina).

Ayer, por 16vos, Francisco Cerúndolo, en su primer partido como número uno del tenis argentino, mostró demasiados altibajos aunque finalmente sacó a relucir su potencia para instalarse en los octavos, merced a una sufrida victoria sobre el alemán Yannick Hanfmann por 6-2, 4-6 y 7-5. 'Fran' jugará en los octavos de final ante el duro español Jaume Munar (67), quien antenoche eliminó al bahiense Guido Pella (723) tras vencerlo por 6-4 y 7-5.

En otro de los partidos jugados ayer, el argentino Camilo Ugo Carabelli, se recompuso de un mal inicio de año y avanzó a los octavos de final , tras derrotar al colombiano Daniel Elahí Galán por 7-6 (9-7) y 6-3. Ugo Carabelli, de 23 años y 127 del ranking de la ATP, jugará hoy con el serbio Dusan Lajovic (90) o su compatriota Sebastián Báez (36), campeón el domingo último del Córdoba Open, que jugaban anoche, al cierre de esta edición con victoria parcial de Báez (6-2 y 3-1).