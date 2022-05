El sanjuanino Hernán Zuliani sigue sumando momentos y experiencias que lo marcarán para toda su vida. El defensor de Defensa y Justicia debutó en la Copa Sudamericana y le contó a Diario de Cuyo lo que significó esa enorme experiencia que incluso se dio antes de lo esperado, es que el ex Desamparados todavía no debuta en la Primera División pero sí lo hizo en el certamen continental ante Atlético Goianiense en Brasil.

"No me quedó nada por dar. Me quedé tranquilo porque di todo de mi parte", expresa del otro lado del teléfono Zuliani, el defensor del "Halcón" que a pesar de que su debut terminó con derrota ante el conjunto brasileño, el sanjuanino terminó más que conforme con su actuación.

El oriundo de Rawson, de 19 años, le sumó un nuevo capítulo a la película que vive hace unos meses. Es que el año pasado y con apenas 12 partidos en el Federal A con Desamparados, se ganó la chance de emigrar al "Halcón". Se fue a comienzos de este año y si bien le costó los primeros meses adaptarse a su nueva vida lejos de su familia y viviendo en la pensión, el pibe soñaba con el debut en Primera División. Estuvo en el banco en varios partidos pero la chance de ingresar se le viene postergando, hasta que a comienzos de esta semana el DT Sebastián Beccacece recibió la noticia que menos esperaba pero que tanto anheló, no fue en la Primera sino que su debut se dio en la Copa Sudamericana, ni más ni menos.

"No lo podía creer. Cuando Sebastián me llamó para decirme eso, quería llorar, gritar o salir corriendo a llamarle a mi familia para contarles la buena noticia pero me contuve", explicó Hernán. Ahí no más vino el llamado a sus padres y luego una videollamada a sus abuelos, esos que fueron parte de la crianza del defensor: "Fue algo muy lindo, quería salir corriendo y avisarle a todo el mundo pero traté de contenerme para poder escuchar las indicaciones de Sebastián. Después sí, le llamé a mi familia y le hice una videollamada a mis abuelos. Mientras yo les contaba ellos lloraban, por dentro quería llorar pero me hice el fuerte y me contuve", manifestó.

Ya había viajado en avión antes, en el partido que disputaron en Córdoba cuando visitaron a Talleres, si bien reconoce que tuvo miedo por ser su primera vez volando, esta vez el viaje a Brasil con la emoción que tenía prácticamente no sintió temor. Zuliani dice que a pesar de la derrota que significó la eliminación del equipo de Florencio Varela del certamen, quedó conforme después de hacer su balance personal: "Para ser el partido de mi debut, en una Copa y en Brasil, cumplí. Me quedé tranquilo porque no me guardé nada y di lo mejor. Pude terminar terminar el partido porque tenía miedo de estar nervioso o acalambrarme y por suerte no pasó".

Ahora mientras sigue pensando en el objetivo que se hace esperar y que es el debut en la Copa de la Liga Profesional, el sanjuanino no se olvida de sus raíces, dice que sigue de cerca la campaña de Desamparados y que le duele el momento futbolístico que vive, a la vez que se vuelve a emocionar por el apoyo de sus ex compañeros del plantel: "Los chicos siempre están apoyando, hablo con casi todos. El otro día se juntaron todos a ver el partido y alentarme a la distancia, me puso muy feliz que siga la amistad", comentó el pibe que a fuerza de humildad continúa creciendo en el fútbol argentino.