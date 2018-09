Que el deporte es una fuente inagotable de valores, no quedan dudas. Eso lo reflejó ayer Agustín Corradini, el director técnico del seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, "Las Leonas" tuvo una visita fugaz por San Juan en el marco del Torneo Nacional de hockey social y se permitió charlar con DIARIO DE CUYO, donde analizó desde su presente y objetivos futuros con la Selección mayor hasta la importancia del deporte sobre el talento.





-¿Cuánto de importancia tiene el hockey social por sobre el federado?



-Mucho. El hockey social no recibe mucho apoyo, diría que a nivel nacional es intermitente y acá en San Juan tienen la ventaja que el gobierno los apoye. Esta iniciativa del gobernador Uñac y de Coqui (Chica, secretario de Deportes) es importante porque no solo apoyan al deporte federado sino al deporte social, que es más importante porque hablamos de la inclusión en la sociedad de muchas personas que no tienen la chance de pagar la cuota en un club, o no tienen los materiales o la infraestructura.





-Y que importante es que también cuenten con tu apoyo...



-Sí, es una visita corta pero que vale la pena porque San Juan es una provincia que amo. Hoy el presente me encuentra en una posición de prestigio en términos laborales dirigiendo a Las Leonas, pero no me quiero olvidar de mis raíces y de donde vine.





-¿El hockey social viene siendo el potrero del fútbol?



-Sí, puede ser que sea una fuente de talento, pero yo particularmente saco lo deportivo. Es raro que te lo diga el técnico de la Selección pero eso es secundario, si el día de mañana surge una "Lucha" Aymar del hockey social, es lo menos importante. Creo que lo fundamental es que todos tengan la misma cantidad de oportunidades de desarrollo y que cuenten con los recursos.

El Nacional de hockey social finalizará hoy en El Palomar. Reúne a 30 equipos del país.

-Saca a la gente de la calle.



-Claro, es importante que los chicos pasen menos tiempo en la vereda y más tiempo haciendo alguna actividad deportiva que genera valores como compañerismo, unión, pasión, lealtad, esfuerzo. Eso se traslada a la vida después, porque a la hora de estudiar una carrera y tiene altibajos son los mismos que uno tuvo en una cancha, en un partido, eso es maravilloso. El deporte es clave en la vida. Se lo dije a las chicas que practican el hockey social, a mi me inspiran a que dedique tiempo de mi vida personal que le quito a mi mujer y a mi hijo.





-¿Cómo te encuentra tu presente en Las Leonas?



-Muy bien, con mucho trabajo, reconstruyendo un equipo, no es una tarea fácil pero tenemos la ilusión de lograr un equipo humanamente sólido, bueno, con valores y que transmita cosas buenas a nuestra sociedad. Van a encontrar un equipo muy competitivo y deseoso de ganar una medalla en los JJ.OO de Tokio.





-Te tocó un momento difícil, con la ida de Aymar. ¿Fue un desafío para vos?



-Es un desafío, para cualquiera que hubiese agarrado en las mismas condiciones. De eso me caracterizo, soy una persona con un montón de defectos pero una de mis virtudes es crear sistemas y crear equipos y estamos yendo por ese camino.





-Pegar el salto de Las Leoncitas a Las Leonas, ¿te lo esperabas?



-Nunca se me pasó por la cabeza. En ese momento no estaba trabajando en la CAH (Confederación Argentina de Hockey), y fue algo sorprendente, un reconocimiento a mi desarrollo, me puso muy feliz. Siempre fue un sueño entrenar a Las Leonas, ya lo cumplí y ahora la ilusión es crear un equipo que pueda ganar una medalla.





-¿El hockey sanjuanino, ¿está lejos de dar el salto de calidad?



-Sí, lejos. Lo bueno es que la Asociación y el Estado están trabajando fuerte y en conjunto, eso me da esperanzas. Lo primero que se necesita es infraestructura y lo principal en eso es que San Juan tenga cancha de agua, con eso van a ponerse al nivel de otras provincias.





-¿Tu objetivo para este año?



-El Champions Trophy, seguir construyendo equipo con un nuevo sistema que estamos probando. Tengo la esperanza que nos va a ir bien.