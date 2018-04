"Acá encontré mi lugar". "Este deporte me ayudó a superarme, a saber que todo se puede". "Aquí aprendí que puedo ser un deportista como cualquiera a pesar que me falta una pierna". Todos esos testimonios pertenecen a los 15 integrantes que hoy practican básquet sobre sillas de ruedas en Prodea, el único equipo sanjuanino que integra a personas con distintas discapacidades, como lesionados medulares y amputados, que encuentran día a día en el deporte, un nexo para la inclusión en la sociedad que a veces, les remarca de la forma más dura sus patologías.



Ellos, representan a San Juan en la Liga Nacional "C" de básquet sobre sillas de ruedas que este fin de semana, por segunda vez en la historia, tendrán como sede al Estadio Aldo Cantoni.



Mario Molina, es el coordinador de deporte adaptado de la Secretaría de Deportes y es él junto a los entrenadores Marcelo Gimenez y Daniel Tobares, quienes son el eje de la escuelita de básquet que funciona los martes y jueves por las siestas en el Aldo Cantoni. A ellos les sobra vocación para ocupar sus respectivos puestos, es que además de entrenarlos, sirven de psicólogos, nutricionistas y hasta motivadores para quienes llegan a practicar el deporte.



Accidentes de tránsito, hidrocefalia, mielomeningocele, poliomielitis, son las patologías más comunes que padecen los jugadores de Prodea. Todos, mediante el básquet, hacen una especie de terapia grupal, juegan, se ríen, comparten un tercer tiempo y se van poniendo metas con futuro inmediato, en este caso aspiran a ascender de categoría en la Liga que integra a los 30 equipos de todo el país.



Si bien realizan la actividad de manera gratuita, la Secretaría de Deportes también les aporta las costosas sillas de ruedas aptas para la práctica (cada una tiene un costo de 60 mil pesos). También les aportan las movilidades para viajar fuera de la provincia a competir, aunque lo que más les cuesta es el traslado diario a los entrenamientos: cada uno se moviliza de manera particular lo que les implica entre 500 y 600 pesos semanales. Aunque hay algunos municipios como Ullum y Chimbas, que se encargan de trasladar a sus jugadores hasta el Cantoni. "Hay muchas personas que no se animan hacer deportes, tienen que entender que a pesar de nuestras problemáticas podemos jugar y divertirnos", contó Luis Quiroga, el base de 52 años que padece poliomielitis pero que no resulta un impedimento para hacer deporte.



Ganas de salir adelante sobran, entienden que la prueba que el destino les puso es el partido más difícil que tienen que ganar. En Prodea no hay un "Manu" Ginóbili, ni tampoco un Scola, allí todos son ídolos por afrontar sus vivencias día a día donde el mayor triunfo es la superación.

Entre el basquet y el diseño

Carlos Desseff tiene 40 años y la mielomeningocele que padece desde su nacimiento nunca le resultó un impedimento para practicar deporte y mucho menos para estudiar. Carlos, que en Prodea se desempeña como base, estudió Diseño Gráfico en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y hoy se encuentra preparando la tesis: "Empecé hace como diez años y me costó terminar por problemas económicos y de salud, pero gracias a Dios ya estoy con la tesis y dentro de poco por fin tendré mi título", contó emocionado quien por avances en su enfermedad hace cuatro años que tiene que movilizarse en silla de ruedas. "Mi familia es fundamental y es la que me empuja para salir adelante, no hay que encerrarse sino entender que es una nueva vida. Cuando salí por primera vez en silla a la vereda fue duro, pero entendí que es la carta que me tocó jugar y acá estoy. No lo tomé de una manera traumática", contó.

El Plantel

En Prodea sobra el compañerismo y la buena onda. El equipo está integrado por Raúl Oro, Carlos Desseff, Claudio Suárez, Jorge Ansberck, Luis Quiroga, Martín Quiroga, Facundo Leiva, Santiago Nievas, Marcelo Aballay, Jeremías Tejada, Mario Pérez, Juan Campillay, José Montaño y Sergio Garbarino.

>> ¿Cómo se juega?

Las reglas básicas

El diámetro de la rueda de la silla es de 68 cm. A la cancha entran 5 jugadores por equipo. La cancha es rectangular, de 28x15 metros. La duración del partido es de 4 cuartos de 10 minutos. El aro, de 45,7 cm de diámetro, está ubicado a 3,05 metros de altura.

Control del balón

Un jugador tiene el control del balón cuando tenga uno que esté regateando o la pelota esté en posición para el saque. Cometerá una falta el jugador que se levante del asiento o toque el suelo con cualquier parte de su cuerpo excepto las manos.

Regate

Un regate tiene lugar cuando un jugador que está en posesión del balón y hace avanzar su silla y pica la pelota a la vez. La pelota se colocará en el regazo, no entre las rodillas, mientras la silla avanza y cada uno o dos impulsos le seguirá uno o más botes.

Impulso

Un impulso es mover hacia delante o hacia atrás con las manos, a una o ambas ruedas. Dejar que los aros manuales de las ruedas se deslicen contra las manos en una acción de frenado, sin movimiento hacia delante o atrás, no es un impulso.

Progresión del balón

Un jugador puede avanzar con el balón en cualquier dirección, mientras no pase de dos impulsos. Todos los movimientos de pivote se considerarán como parte del regate y quedarán limitados a dos impulsos consecutivos sin botar el balón.