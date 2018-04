Para algunos será la primera vez, otros ya tuvieron alguna experiencia, pero a todos les llama la atención incursionar al menos por un día en un ámbito diferente. Y fundamentalmente, porque lo harán para dar una mano. Un grupo de deportistas aceptó la propuesta de desfilar como modelos y en pasarela durante un show a beneficio que se hará en Rawson y que busca recaudar alimentos no perecederos, ropa, calzados, juguetes y agua para distintas comunidades alejadas. Desfile de Moda y Show Solidario Otoño-Invierno 2018 se llama la actividad, que se llevará a cabo el 20 de abril a las 18,30 en el Centro de Convenciones de Rawson.



Entre los deportistas invitados y que dijeron sí a la iniciativa están las campeonas mundiales de boxeo, Leonela Yúdica (foto) y Cecilia Román; también los pilotos Fabián Flaqué y Fabricio Persia, los voleibolistas Matías Salvo y Gustavo Molina; la jugadora y árbitro de rugby, Amelia Zavalla; y el piloto de motociclismo Matías Soto.



Cada uno hará una pasada con ropa aportada por las casas de moda que también apoyan al evento solidario, mientras que luego desfilarán con la indumentaria deportiva que los caracteriza.



"Una vez me invitaron a desfilar y como la conductora tuvo problemas, quien organizaba me pidió además colaborar con la conducción, así que fui modelo y animadora sin querer. Es decir que ya perdí la vergüenza (ríe). Lo importante es poder dar una mano y por eso acepté de inmediato la propuesta", señaló Leonela.



Por su parte, el experimentado piloto Fabián Flaqué tampoco dudó en poder colaborar cuando lo convocaron, aunque no será la primera vez que enfrente una pasarela. "En otras ocasiones ya me habían pedido participar de desfiles solidarios y siempre dije que sí porque es una manera de ayudar. Ahora me acercaron la propuesta y me pareció un linda acción la de los organizadores de ayudar a diferentes pueblos. Voy a llevar mi propia ropa y uno de los buzos antiflama para la segunda pasada", adelantó Flaqué, quien viene hacer podio en la carrera que el Top Race Series disputó en Concordia el domingo pasado.



En tanto, quien irá por su primera vez como modelo será el excentral y actual integrante del cuerpo técnico de UPCN Voley, Gustavo Molina. "Jamás pisé una pasarela y por eso será una experiencia totalmente nueva. Obviamente que supongo que al principio del desfile tendré algo de pudor, pero siento que la posibilidad de aportar un granito de arena en una acción solidaria es más importante", expresó Molina, quien anunció que fue convocado para hoy a una prueba de indumentaria de la casa que lo vestirá a él y al líbero Matías Salvo, ambos flamantes heptacampeones de Liga Argentina.