A 13.957 kilómetros de su San Juan natal, Tomás Perucca lleva adelante su vida enseñando sobre el deporte que lo apasiona pero en un lugar donde todo gira de acuerdo a la religión reinante, en este caso el Islam. El triatleta sanjuanino se radicó hace un año y medio en Kuwait, uno de los países árabes de Medio Oriente.

Allí llegó en octubre de 2019 promovido por el entrenador español Vicent Beltrán y con el fin de ser uno de los entrenadores en el "Kuwait Triathlon Club", un centro de entrenamientos creado pura y exclusivamente para sacar buenos triatletas en un futuro no muy lejano. Perucca, que en San Juan supo entrenar por ejemplo a los hermanos Felipe y Valentín Vargas, no dudó ni un segundo en darle ese cambio rotundo a su vida, lejos de sus afectos y de su tierra natal. Si bien conocía de la realidad cultural con la que se iba a encontrar, jamás imaginó que el vínculo de los kuwaitíes con la religión iba a ser tan fuerte, tanto que su agenda de entrenamientos se diagrama pura y exclusivamente de acuerdo a los rezos diarios de los más de 80 triatletas que entrenan allí.

"Toda la sociedad es muy religiosa y eso maneja todo. Los rituales religiosos son distintos, no se juntan los domingos sino los viernes en las mezquitas (iglesias). Los rezos se celebran cinco veces al día y como todos son practicantes, la gente interrumpe las actividades para rezar", comenta el entrenador. Esos cinco rezos diarios son los que los entrenadores deben tener en cuenta a la hora de armar la agenda semanal de entrenamientos: "Hay cuatro rezos del día que no se pueden interrumpir. Si estás haciendo deporte, o en la administración pública o en un supermercado y es la hora del rezo, la gente se desaparece, va a rezar y vuelve. Por eso tenemos que estar atentos nosotros para no complicar a nuestros alumnos", expresa.

En la pileta. Tomás Perucca en el borde de la pileta dándole instrucciones a sus dirigidos en pleno entrenamiento para un triatlón.

La coqueta Kuwait, conocida por su arquitectura moderna que va desde los rascacielos hasta las impresionantes Torres de Kuwait, tiene al 98% de su población como religioso practicante. Quienes deben cumplir cada año con el "Ramadán" y eso es otro punto clave en el Club de Triatlón. "Es mi segundo Ramadán acá y es impresionante lo que se vive. La gente en ese mes vive de noche", comenta Perucca. Es que esa fecha sagrada para los musulmanes -que este año se realizó desde el 12 de abril al 12 de mayo- es de ayuno y oración para los feligreses. "Entrenar todo ese mes es todo un desafío como entrenador, fuimos viendo cuáles eran los mejores horarios, tuvimos que cambiar todo, dejamos sólo la natación para última hora del día y después de eso podían comer y tomar porque todos terminaban deshidratados. Después metíamos los otros turnos en la noche y madrugada", comentó.

"El deporte avanza mucho en esta región. Los resultados se ven y eso motiva a seguir".

TOMÁS PERUCCA

Si bien el Ramadán ya terminó hace unas semanas, el sanjuanino comentó que quedan secuelas: "Los atletas están volviendo a los patrones de sueño normales porque estuvieron durmiendo mal durante un mes. Se están acomodando con el sueño y con la comida y el cuerpo viene cansado. Eso hace que tengamos que estar jugando con la planificación todo el tiempo", sostuvo el entrenador.

Perucca, a pesar de que hace un año y medio que no puede ver a su familia, se encuentra cómodo y feliz en tierras árabes. Destaca el carisma de la gente y la seguridad de esa ciudad: "No sé si tendrá que ver lo fuerte que abrazan a la religión o qué, pero las personas son muy amables y te brindan una seguridad enorme. Podés dejar la bici en cualquier lado y nadie la toca. Desde que llegué no vi ni me enteré de un robo o hurto. Nada", comentó.

Esta claro que Perucca se siente cómodo allí, es tanto el profesionalismo del club y la apuesta para hacer crecer el triatlón en la región que Perucca se ilusiona con seguir, más allá de lo que pueda pasar en octubre cuando se le cumpla el contrato de 2 años: "Es un club que estaba desarrollando el deporte desde las categorías infantiles hasta lo que algún día podría ser elite. Los atletas ya comenzaron a ver avances y resultados y no me quiero ir porque como entrenador de este proyecto esta parte de ver el progreso es lo que más me gusta" aseguró el entrenador, que en la otra parte del mundo se dedica a enseñar el deporte que lo apasiona pero una sociedad con una cultura distinta.

Reina la paz

Kuwait, que sintió la invasión de Saddam Hussein en el año 1990 y que debió recurrir a la ayuda de Estados Unidos para sacar a los iraquíes, no volvió a estar involucrado en ningún otro conflicto bélico. Por otro lado, el propio Gobierno de Kuwait sacó una ley que multa a quienes se expresan en las redes sociales a favor de Israel.

Fronteras cerradas

Desde que dejó la provincia de San Juan, el triatleta e instructor Tomás Perucca no retornó. Con la pandemia de por medio, se le hizo una misión difícil y prácticamente imposible. La frontera de Kuwait varía constantemente según la situación sanitaria del país, incluso hace dos meses que los límites se encuentran cerrados por completo.