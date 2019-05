Sportivo Peñarol vivió una película de terror en suelo puntano al sufrir agresiones de los hinchas de Victoria de San Luis. En un medio nacional, quien cumple diferentes funciones en el equipo puntano, Roberto Vallejo, aseguró que "todo empezó cuando el técnico de Peñarol le pegó una trompada a un jugador de Victoria".

Por este motivo, el aputado en las palabras de Vallejo, Cristian Bove, salió al cruce. En diálogo con DIARIO DE CUYO, el técnico sanjuanino lamentó que el recurso que utilice Vallejo es echarle la culpa a otro.

Cabe destacar que Roberto Vallejo es el presidente, jugador y capitán del club de San Luis. Además es comisario mayor y el Director General de Protección Ejecutiva, es decir, el jefe de la Custodia del gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá.

"Nosotros sufrimos agresiones desde que llegamos a San Luis. Íbamos a hospedarnos en el hotel del velódromo provincial pero antes de viajar nos informaron del ataque al colectivo que habían planeado. Por eso decidimos quedarnos en un complejo de cabañas en Potrero de los Funes", destacó.

Bove agregó que minutos después de instalarse en Potrero, empezaron los disturbios y la lluvia de piedras. "En la cancha la violencia aumentó cuando el árbitro determinó que las garantías de seguridad no estaban dadas y suspendió el partido", expresó.

En este episodio, el DT de Peñarol tuvo un entredicho con un jugador de Victoria que terminó a las manos. "Bustamante me preguntó, en un tono prepotente, '¿a dónde vas?'. Yo le contesté que a los vestuarios por pedido del árbitro y me tiró un puñetazo. Yo me defendí", resaltó.

Lo que ocurrió luego lo definió como "una pesadilla". "Tuvimos que saltar el alambrado con púas, la pared del club y nos encontramos acorralados en un descampado que daba a una avenida. Hasta los vecinos nos apedrearon", explicó. Bove indicó que Infantería los subió a las combis de la Fuerza y los llevó hasta la Terminal. "Allí teníamos el colectivo porque para que no nos apedrearan nos tuvimos que manejar en remis. Esa misma noche, partimos para San Juan", manifestó.

"El principal y único responsable es Roberto Vallejo", sentenció y agregó que "es muy fácil no hacerse cargo de lo que pasó".

Afortunadamente, los jugadores que sufrieron lesiones "se están recuperando" pero desde el club sanjuanino van a ir "hasta las últimas consecuencias" para que Victoria responda por la violencia.