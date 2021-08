Las Leonas, seleccionado argentino de hockey femenino, cayó ante Países Bajos por 3-1 en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y no pudo lograr la medalla dorada, pero se quedó con la plateada y consiguió la segunda presea para la Argentina. Pese a la conquista, las cámaras se quedaron con Belén Succi, quien rompió en llanto.

La arquera de 35 años, inmediatamente después de que finalizó el encuentro, se quebró y quedó sentada en el arco llorando desconsoladamente, mientras sus compañeras, una por una, fueron a abrazarla y dedicarle unas palabras.

De hecho, hasta las árbitras del partido se acercaron hasta el arco a saludar a la histórica jugadora de Las Leonas que estuvo presente en Pekín 2008, Río 2016 y en esta edición. Solo se perdió Londres 2012 debido a que fue mamá.

Si bien es muy pronto para saberlo, puede que las lágrimas de la jugadora se deban a que, posiblemente, Tokio sea su última experiencia olímpica ya que con 35 años podría optar por el retiro. Incluso, luego de Río 2016 evaluó esa decisión, aunque luego no la llevó a cabo.

Pese a eso, en 2019 le confesó a Clarín: "Cuando dejé en 2012, no había tomado yo la decisión de levantarme un día y decir 'no quiero ir más a entrenar' o ya no tengo esa pasión. Había sido por un embarazo, no una decisión mía dejar de jugar al hockey. Solo el día que me levante y no sienta pasión me voy a ir, porque no podés lidiar contra eso".

�� #Tokyo2020 | Waar de ene ploeg juicht, rouwt het andere team. Wat een verdriet bij de Argentijnse keeper Succi.



Stream elk onvergetelijk moment live op discovery+ pic.twitter.com/akcJSIhozy — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 6, 2021

Fuente: TyC