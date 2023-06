A pesar de que intercambian mensajes por WhatsApp frecuentemente, esta vez Román necesitaba escuchar su voz para confirmar todo. Ya había intentado comunicarse el día anterior, pero la diferencia horaria con China y los compromisos del capitán de la Selección previo al amistoso contra Australia en el que la volvió a romper hicieron que el diálogo se postergara unas horas. En la mañana del miércoles los rumores comenzaron y pasado el mediodía se oficializó la conferencia de prensa en la que Riquelme no solamente anunció la realización de su partido despedida sino que ratificó a Lionel Messi como invitado.

“Messi va a estar”, interrumpió con seguridad la pregunta de un periodista que lo estaba consultando precisamente por la posible presencia del campeón del mundo en Qatar 2022. En la sala de conferencias de la Bombonera el tiempo de detuvo unos segundos. Cuando los presentes -sobre todo los fanáticos- interpretaron la frase que salió de la boca del ídolo xeneize, atinaron a aplaudir. Román, incrédulo todavía por haber recibido hacía unas horas la confirmación de su ex compañero de selección, expresó: “Para mí también es un sueño”.

Sería desmedido afirmar que la realización del evento dependía de la aceptación de Messi, aunque sin lugar a dudas fue uno de los motivos que convencieron a Riquelme de no volver a postergar su despedida. De hecho él mismo apuntó que cuando ya se había hecho el anuncio oficial del evento en redes sociales, los tickets se mandaron a imprimir y estaba lista la indumentaria para los dos equipos que protagonizarían el match que sería en diciembre de 2019, Messi lo llamó para decirle que su agenda le impediría acompañarlo en su homenaje (además Román participó activamente con la entonces oposición de Jorge Ameal en las elecciones de ese año y la organización se tornó compleja).

Como los años 2020/2021 estuvieron casi perdidos por la pandemia del coronavirus, el ex enganche se decidió a disfrutar de su homenaje en 2022. El Mundo Boca iba a movilizarse y organizar su logística para realizar el partido despedida de su máximo ídolo entre la final del Mundial y fin de año, pero el título obtenido por Argentina en Qatar contra el plan inicial y la imposibilidad de que el invitado de lujo acudiera a la cita le restó entusiasmo al propio Riquelme.

“Hoy tuve la suerte de hablar con él, me dijo que el 25 de junio va a estar acá y será un placer. Para todos los Bosteros será una alegría tener al mejor jugador del mundo y, para muchos, de todos los tiempos. Para mí será un sueño poder tenerlo al lado”, mencionó Román luego de responderle una pregunta a un chico que lo hizo emocionar y a quien le regaló la camiseta. La cuestión también fue Messi: “¿Qué características tiene que tener un 10? Las que tiene Messi.

La conferencia se había anunciado para las 19:30 pero se retrasó porque el vicepresidente segundo pasó por Casa Amarilla y seteó su chip a modo futbolista. Se cambió con indumentaria de concentración como la que luce el plantel que dirige Jorge Almirón y se dirigió a la sala de conferencias donde se lo notó emocionado como pocas veces. Su voz se resquebrajó cada vez que repasó su tiempo como jugador de fútbol y los recuerdos y sensaciones de adrenalina máxima de aquellos momentos se le atravesaron en la cabeza.

Tan motivado llegó Román a la conferencia del anuncio que le pidió al jefe de prensa que la extendiera más de lo debido: “¿Estás apurado?”. La charla con los presentes se estiró entonces más de lo que duran las habituales presentaciones de refuerzos e incluso las que exigen un mínimo de 15 minutos por parte de las autoridades de la Conmebol en los duelos por Copa Libertadores. Sí, es que Román está feliz, más que nunca.

Si bien se había barajado como opciones el viernes 23, un día después del partido de Boca en Mendoza ante Godoy Cruz por la Liga Profesional y en vísperas del cumpleaños de Román, o el sábado 24, justamente aniversario de Riquelme y Messi, jornada en la que se llevará a cabo la despedida de Maxi Rodríguez en cancha de Newell’s, se fijó el domingo 25/6 como la ideal. “A mí se me va a complicar un poco estar en la despedida de Maxi porque es mi cumpleaños y se festeja siempre en Don Torcuato. Me da un poco de tristeza. Ojalá que él pueda estar acá”, confirmó a otro de los seleccionados para el convite.

Anteriormente se había planificado que un equipo de camiseta azul y amarilla representara a los campeones de principios de los 2000 en la época dorada de Carlos Bianchi, mientras que otro con casaca amarilla iba a estar integrado por varios nombres que ganaron la Libertadores 2007 y figuras internacionales que jugaron con Riquelme (sobre todo en Villarreal, segundo club con el que más se identifica). Pero la presencia de Messi le hizo cambiar los planes y ahora será Boca vs. Selección Argentina. “Si armo dos equipos de Boca, Messi no puede jugar”, exclamó con obviedad Román en conferencia.

Después del amistoso entre Argentina y Australia en China, figuras de la talla de Leandro Paredes y Lionel Scaloni confirmaron su presencia en el evento. El DT de la Albiceleste, quien compartió plantel con Riquelme en el Mundial Sub 20 de Malasia 97 y en la Mayor en Alemania 2006 será acompañado por sus actuales integrantes del cuerpo técnico Pablo Aimar, Roberto Ayala, Walter Samuel y Diego Placente (todos vestirán la camiseta argentina al igual que Messi). Se espera por las confirmaciones de otros pesos pesados como Carlos Tevez, el Kun Agüero, Javier Mascherano, Gabriel Heinze (quienes estarán el día anterior en la despedida de Maxi Rodríguez en Rosario), Ángel Di María, Esteban Cambiasso, Gabriel Milito y Ezequiel Lavezzi, entre otros.

En cuanto a nombres vinculados a la Ribera, los que seguro estarán ya que trabajan a su lado diariamente son el Patrón Bermúdez, Raúl Cascini, el Chelo Delgado, Chicho Serna, Pablo Ledesma, el Chipi Barijho y Claudio Morel Rodríguez, junto a varios más. Podrían aparecer también Fernando Gago, Éver Banega, Rodrigo Palacio, Hugo Ibarra, el Vasco Arruabarrena y Óscar Córdoba. Las posibles bajas sensibles a esta hora son las de Martín Palermo y Miguel Ángel Russo, que ese domingo dirigirán a Platense (contra Arsenal en Sarandí) y Central (ante Colón en Rosario) respectivamente. En duda están Sebastián Battaglia, los Mellizos Barros Schelotto, el Pato Abbondanzieri, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso y Diego Cagna, que tuvieron algunas discrepancias con Román en el último tiempo o se ligaron al aparto opositor liderado por Mauricio Macri y Andrés Ibarra.

Carlos Bianchi será otro de los más ovacionados de la imborrable jornada ya que le confirmó a Riquelme que asistirá a la cita; no así el Coco Basile, a quien Román pidió públicamente ubicar cuanto antes ya que no lo encontró disponible cuando lo llamó. Se espera también que otro de los técnicos sea José Néstor Pekerman, que lo dirigió siendo Sub 20 y la Mayor. Entre los internacionales hay expectativa por la chance de que viajen el francés Robert Pires, el español Andrés Iniesta, el neerlandés Patrick Kluivert y el uruguayo Diego Forlán.