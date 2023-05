Marcelo Bielsa se convirtió en el nuevo director técnico de la selección de Uruguay, lugar que quedó vacante tras la destitución de Diego Alonso después de la eliminación de su plantel en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

El Loco llegó a Sudamérica para afrontar su tercer mandato a cargo de un seleccionado, tras su paso por Argentina y Chile, con el objetivo de comandar un grupo de jóvenes que transita un cambio generacional importante.

Junto a él también estarán sus seis colaboradores: Diego Reyes (asistente técnico, chileno), Pablo Quiroga (segundo asistente, argentino), Luis Oubiña (tercer asistente, argentino), Magalí Conde (logística y coordinación en Montevideo, argentina), el español Diego Bermúdez (Análisis virtual de videos) y la española Sara Bouzas (Logística y coordinación desde el exterior).

Condiciones de contrato

En lo que respecta a su vínculo con la Asociación Uruguaya de Fútbol, el entrenador de 67 años firmó un contrato hasta el Mundial del 2026, torneo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Sin embargo, en caso de no lograr la clasificación, se interrumpirá su continuidad en noviembre del 2025, fecha en la que ya se sabrán los seis clasificados de Conmebol para la cita mundialista.

En el caso de que todo marche bien, Marcelo Bielsa estará al mando del conjunto charrúa durante 39 meses en los que podría disputar entre dos a cinco competencias oficiales con la posibilidad de dirigir a la Celeste en el preolímpico que otorgará plazas para la clasificación al fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, además de la Copa América, las Eliminatorias y el Mundial. En lo que respecta a su debut, será el 14 de junio, cuando el combinado charrúa se presente en el Estadio Centenario ante Nicaragua en un encuentro amistoso.

Las condiciones salariales que negociaron lo convirtieron en el contrato más caro de la historia para un seleccionador de Uruguay, situándose en 4 millones de dólares al año más un plus mensual de 330 mil dólares al mes que se repartirán con sus colaboradores. La AUF realizó un esfuerzo económico y duplicó la cifra con respecto al salario del Maestro Tabárez y Alonso, según informó El Observador.

Cabe destacar que, de cumplir los 39 meses completos, cobrará 13,6 millones de dólares.

Bielsa está en Uruguay

Esta no es la primera vez que el Loco pisa tierra charrúa. El técnico argentino solía viajar a tierras uruguayas para pasar largos días de descanso antes de volver a la rutina, sin ir más lejos, en noviembre del 2022 su nombre se volvió tendencia en las redes sociales por una foto en la que se lo veía esperando el autobús para ir al aeropuerto, como cualquier ciudadano o turista. Recientemente las imágenes volvieron a circular por Twitter, producto de su llegada al país. Otra de las anécdotas más recordadas del entrenador en Uruguay fue la vez que pidió permiso en una estación de radio para pasar al baño en 2015. En ese momento, la cuenta oficial de Justicia Radio compartió las imágenes de la cámara de seguridad en la que se veía al rosarino en la recepción.

Luego de su arribo a la ciudad, del que no se conocen imágenes hasta la jornada de hoy cuando será presentado en la sala de conferencias del mítico recinto del Río de la Plata, y en los días previos a ser presentado públicamente, el ex entrenador del Leeds pasó por el complejo deportivo de la AUF para hacer un reconocimiento del predio en el que trabajará con sus dirigidos y presenció el entrenamiento de la selección sub 15. Es más, ya le dio algunas indicaciones a los dirigentes de la asociación para realizar una serie de modificaciones en el espacio en el que, se espera, pasará largas horas en su estadía como flamante DT del seleccionado charrúa.

Según indicó el suplemento Referí, del diario El Observador, el pasado domingo y lunes, Bielsa se paseó por el Complejo de la AUF con el presidente Ignacio Alonso y el director de selecciones Jorge Giordano. Allí, el DT con pasado en Newell’s tomó nota de nota de los cambios a realizar, pero se mostró conforme con las instalaciones que tiene el espacio que se encuentra en el kilómetro 27.00 de la Ruta N° 101, a unos cinco minutos en auto del Aeropuerto Internacional de Carrasco y a media hora del centro de la capital.

Si bien estará poco tiempo en Uruguay, ya que dentro de sus primeras actividades está la de recorrer el mundo para hablar con los futbolistas que integrarán su equipo, se conoció que vivirá en el Montevideo, más precisamente en el límite departamental entre la capital y Canelones, en un barrio llamado Parque de Miramar, un lugar que está en constante crecimiento y que, según los expertos locales, estaría convirtiéndose en un destino top como Carrasco.