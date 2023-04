Sportivo Peñarol no arrancó de la mejor manera el Federal "A". El conflicto dirigencial que arrastra desde la pretemporada no cesó, todo lo contrario, sigue recalando en el plantel con problemas en la logística y extrafutbolisticos que sin dudas, son determinantes a la hora de salir a jugar. Eso queda plasmado en el preocupante presente del Bohemio en el Federal "A" que aún no puede ganar en el certamen que ya disputó cinco fechas.

El preocupante andar de Peñarol en el certamen es motivo de preocupación para todos en Chimbas. Detalles extra-futbolísticos tienen a mal traer a plantel, por eso integrantes del equipo que conduce Cristian Bove decidieron sacarlos a la luz y si bien lo dieron a conocer a DIARIO DE CUYO, prefirieron no dar nombre por temor a represalias por parte de la dirigencia pero fueron claros: "No la estamos pasando bien", expresaron.

El problema dirigencial que mantuvo enfrentados al presidente Oscar Cuevas y al resto de la Comisión Directiva durante toda la pretemporada, parecía haber llegado a su fin días antes del inicio del Federal, pero nada de eso pasó. En ese momento y con dos planteles entrenando a la par -cada uno contratado por las dos dirigencias- quien terminó ganando la pulseada fue Cuevas y si bien hubo una ´especie de pacto´ donde la dirigencia se uniría pensando en el bien del club, las cosas no parecen haberse solucionado.

Así lo dejaron plasmado varios futbolistas del plantel. "Es preocupante porque son cosas que jamás en mi vida viví, en todos los clubes donde jugué", comentó uno de los jugadores. Esos problemas a los que hacen referencia los futbolistas son más bien logísticos: falta de indumentaria, cambio en los lugares de entrenamientos y la desprolijidad en los viajes, fueron parte de lo enumerado por los futbolistas.

Los jugadores entrenan con buzos y camperas particulares, porque Peñarol aún no les proporcionó indumentaria.

Aunque suene casi insólito, el plantel del Federal casi que no puede entrenar en su propio estadio, si bien el cuerpo técnico diagrama sus entrenamientos allí más de una vez pasa que los futbolistas llegan a la cancha de calle Tucumán y se encuentran con la cancha inundada o incluso, cerrada con candado. Inmediatamente deben salir a buscar un lugar alternativo con los futbolistas agrupándose en autos para poder llegar a la cancha de ATE en Pocito o a la cancha de Juventud Unida en el Médano de Oro, esto teniendo en cuenta que no pueden ocupar el estadio del Bicentenario por estar atravesando el proceso de resembrado.

Otro de los grandes problemas radica en la falta de indumentaria ya sea para entrenar o para viajar. Esta semana con los primeros fríos de la temporada, el entrenamiento de Peñarol pareció más bien una práctica de un club amateur con los futbolistas entrenandose con buzos y camperas de sus clubes anteriores. "Contamos únicamente con un juego de camisetas y pantalones para entrenar que no alcanza para cubrir a todo el plantel y de ropa de abrigo no tenemos nada, por eso tenemos que ponernos la que tengamos, la verdad que no se puede creer que en un club de Federal pasen estas cosas", expresó otro de los futbolistas.

La gota que rebasó el vaso fue en Córdoba, cuando Peñarol visitó a Argentino en Monte Maíz. El club había hecho reserva y pactó horario de salida a las 10 de la mañana (como cualquier check out para cualquier turista), el problema es que el Bohemio disputaba ese día su partido a las 20 horas y para evitar pagar un día más de hotel, el plantel tuvo que desocupar las instalaciones por la mañana. Insólito. Un empleado del hotel se contactó con un conocido y le consiguió un lugar -tipo salón- amplio, para que los futbolistas pudieran almorzar. ¿El descanso? No hubo prácticamente. El Bohemio se dirigió a la cancha a disputar su encuentro que terminó en derrota (2-1).

"Como grupo estamos muy unidos, venimos poniendo toda la predisposición pero hay cosas que ya nos cansan. La gente se queda con que todavía no ganamos y estamos últimos, de eso nos hacemos cargo y nosotros más que nadie estamos convencidos que vamos a sacar esto adelante, pero queremos que la dirigencia actúe como una dirigencia y nos brinde tranquilidad", expresó otro de los referentes del plantel haciendose cargo del presente que viven en el Federal "A" que hoy encuentra al Bohemio último en la zona con 2 puntos. Empató dos encuentros, perdió dos y viene de cumplir fecha libre pero buscará la recuperación este domingo cuando visite a Juventud Unida de San Luis. Tal como expresó uno de los referentes del plantel, una cosa no quita la otra, aunque no quedan dudas que para que el equipo comience a funcionar dentro de la cancha, la dirigencia deberá responder en los otros aspectos extra-futbolísticos que hoy están fallando.