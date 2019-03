El ex ciclista estadounidense Lance Armstrong reconoció que la última vez que se dopó fue en 2005, pero no lo hizo ni en 2009 ni en 2010,que fue cuando volvió a la competición para correr de nuevo el Tour de France.

"Todo lo que se dijo de mí en el informe que presentó la USADA(Agencia Antidopaje de Estados Unidos) es correcto, menos que me dopé los años 2009 y 2010, y eso fue lo que me enfureció", destacó Armstrong durante la entrevista que le realizó la periodista Oprah Winfrey. "Eso fue lo que me enfureció y que no admitiré".

Antes de esa aseveración, Armstrong había admitido haberse dopado durante toda su carrera como profesional y haber tomado todo tipo de sustancias prohibidas y haberse hecho transfusiones de sangre para tener mejor rendimiento en los siete Tours que ganó.

La entrevista, la primera parte de la cual fue transmitida la noche del jueves en la red de Oprah Winfrey, se llevó a cabo el lunes en Austin (Texas, EEUU). La segunda parte saldrá al aire la noche del viernes.

Bajo el formato en que se pueden hacer todas las preguntas y responder con la misma libertad, Armstrong admitió sin ningún titubeo haber usado drogas para mejorar su rendimiento, lo que lo llevó a ser despojado de sus siete títulos del Tour de France y ser suspendido de por vida del deporte.

El Comité Olímpico Internacional (COI) también envió una carta a Armstrong el miércoles por la noche para pedirle que devuelva su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.