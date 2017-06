Desde que Diego Maradona se convirtió en el mejor futbolista de la historia, no hubo ni habrá deportista argentino al que no se lo comparara con él. O al menos se utilizara su apellido para remarcar que tal o cual era bueno de verdad. Y aunque ya tenía 63 años y era una leyenda en lo suyo cuando Diego levantó la Copa del Mundo en México, el gran Roberto De Vicenzo también fue definido como el Maradona del golf.

Lo curioso es que Diego y Don Roberto llegaron a compartir sus pasiones. En pareja, sí. ¿Cuándo? Fue el viernes 6 de septiembre de 2002, en un torneo Four Ball de nueve hoyos, que se disputó en el campo de la Asociación Argentina de Golf en Villa Adelina. Todo a beneficio de Cáritas Santa Rita. Y si bien el resultado no fue el que esperaba Diego Armando (finalizaron en el puesto 18 sobre 54 parejas) la experiencia fue más que gratificante.



"Cuando me dijeron que iba a jugar con él, pensé que lo haría muy mal. Pero me sorprendió por lo bien que juega. No es para que se gane la vida con esto, pero...". Todo un caballero, nadie esperaba que De Vicenzo destrozara o más no sea criticara de manera sutil a Diego. Pero tras el juego no tuvo inconvenientes en admitir que si bien tenía pocas expectativas depositadas en su compañero de turno, al final terminó descubriéndole más virtudes que defectos.



Y también reconoció que Diego estuvo lejos de aquel personaje protestón y polémico que mostraba (cuando quería) dentro de una cancha de fútbol. "Se comportó como un señorito. Fue un muchacho serio y enfocado en lo que estaba haciendo. Entendió perfectamente las tradiciones de este deporte y fue encantador jugar con él".

Ojo, atento a complacer a los 200 privilegiados que caminaron el campo junto con ellos, el ex capitán de la Selección los entretuvo haciendo jueguitos con la pelotita de golf y ganándose, lógico, una montaña de aplausos.



Feliz y consciente de tener al lado suyo a un prócer del deporte argentino, tras firmar su tarjeta, Diego se acercó a Don Roberto y le dijo: "Gracias por todo, Maestro". Y antes de que nadie le preguntara qué sentía, agregó: "Fue un honor jugar con De Vicenzo". No hicieron falta más palabras. Su sonrisa dijo el resto.