Previo a su partida al Viejo Continente, Lionel Messi pasó por Núñez y probó suerte en River. Sin embargo, a pesar de su gran nivel, la contratación del jugador fue imposible debido a la situación del país y lo que involucraba la contratación de sus servicios, que debían ser acompañados con un tratamiento de salud de alto valor. Y si bien la inversión era importante, sus réditos serían incomparables. Messi lo demostró por aquel entonces marcado 12 goles en una misma práctica.

Eduardo Abrahamian, ex defensor del club y empleado de inferiores, fue el encargado de probar a La Pulga en la semana que pasó en Buenos Aires. Y apenas un partido ya le fue suficiente como para descollar.

En diálogo con Goal América, Eduardo recuerda: "Él me impactó en esa primera práctica. Era muy pequeño, pero no nos preocupamos por el tamaño, si no que miramos sus habilidades técnicas, y tenía un montón. Era impresionante: en la práctica metió cerca de 12 goles. Era increíble. Estuvo por tres o cuatro días en Buenos Aires. Llamé al Director General del club y le dije que viniera a verlo porque esto era algo sorprendente, la calidad técnica que tenía, su velocidad, la forma en que dejó en el camino a los demás jugadores".

Además del tratamiento hormonal que Messi debía recibir, su contratación implicaba hacerse cargo de la familia. A Jorge, su padre, tenían que conseguirle alojamiento. Y así lo rememora Abrahamian: "Yo lo quería a él en el club. Pero necesitaban encontrar alojamiento para su padre para que pudiera traer a su familia con él. Yo lo quería a él acá. No se ve a un jugador como Leo todos los días. Marcaba una diferencia, era excepcional. Jugó con alegría, con frescura. Pero había cosas por resolver".

Sobre el final de la entrevista Eduardo se guardó unas palabras para criticar la postura de los directivos de River por aquel entonces, que no hicieron todo para quedarse con Messi: "El club no entendió que la inversión no era nada. Cuando Boca invirtió en Diego Maradona, él era un jugador que ya había jugado en Primera para Argentinos Juniors. Pero Boca tomó una decisión y dio sus frutos. River debería haber hecho lo mismo con Messi".