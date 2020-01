El fútbol argentino perdió a uno de los hombres que puso los cimientos de la historia grande de este deporte en el país: murió a los 92 años Juan José Pizzuti, ídolo absoluto de Racing y padre del primer equipo argentino campeón del mundo en 1967 contra el Celtic de Escocia.

"Racing Club lamenta profundamente el fallecimiento de Juan José Pizzuti, pieza indispensable en la historia del Primer Grande", fueron las palabras que utilizó el club para despedir a un hombre fundamental en la nutrida historia de la Academia.

Se inició como futbolista en 1946 con la camiseta de Banfield y tres años más tarde quedó como máximo goleador del torneo con 27 gritos. Eso despertó el interés de las potencias del país y fue River el que logró ficharlo en 1951. Sin embargo, duró poco en el Millonario y un año más tarde unió sus caminos con el club de sus amores: Racing. Dentro de la cancha, alzó dos títulos locales con la entidad de Avellanda (1958 y 1961) y fue goleador del equipo en esa segunda conquista. Con 118 goles en 215 partidos, Tito es aún hoy el segundo goleador histórico de ese club detrás de Evaristo Barrera (136). Sin embargo, su apellido quedará por siempre emparentado al Racing campeón de la Copa Intercontinental en 1967 contra el Celtic de Escocia con el recordado gol de Juan Carlos Cárdenas en el Estadio Centenario de Montevideo. En ese ciclo como entrenador no sólo ideó al primer equipo argentino que logró un título del mundo, sino que también alzó el campeonato local de 1966 y la Copa Libertadores de 1967. Además, sumó un invicto de 39 partidos. Sin embargo, no fue Racing el único lugar donde brilló. Como jugador, integró el equipo de Boca campeón del torneo local en 1962 y el plantel de la selección argentina que se apoderó de la 12º Copa América. El recuerdo con la Albiceleste también quedará asociado al gol que le anotó en ese torneo al Brasil que había sido campeón del mundo el año anterior y que tenía entre sus filas a Pelé y Garrincha.

Lo marcaron sus éxitos en el banco de suplentes de la Academia, donde le dio vida al legendario "equipo de José", que fue el primero en recibir el cántico de la tribuna con el nombre del entrenador como una identidad. Sin embargo, Tito también se hizo cargo por tercera vez en su vida (también pasó por el club en 1974) de un Racing errático que en 1983 terminó descendiendo a la segunda categoría. Cerró su historia en Avellaneda con un cuarto ciclo en ese banco ya en 1993. Su carrera como DT se completó con pasos por la selección argentina (1970 y 1972), Chacarita, Nueva Chicago, Colón e Independiente de Colombia.

"Un entrenador debe tomar decisiones, les guste a quien le guste y saque a quien saque". JUAN JOSÉ PIZZUTI-DT

Cuando se "olvidó" de O Rei

Era tal la despreocupación de Pizzuti por los rivales, que él mismo contaba una extraña anécdota: "Cuando jugamos contra el Santos, no nombré a Pelé en la charla técnica. Los jugadores se asustaron y en un momento me dijeron "¿Y Pelé?". Y yo les dije "Pelé va a jugar, es uno de ellos, no le den importancia". Y se empezaron a reír.

Con el tiempo aprendí que lo peor que puede hacer un DT es agrandar rivales. Y al final, les ganamos de visitantes".

Sobre lo que representó en su vida el club de Avellaneda, sostuvo que "en Racing viví lo máximo de mi carrera deportiva. Estuve 9 años como jugador y más de 4 como DT. Recibí las satisfacciones más grandes de mi vida, pero también los sinsabores".

Desde ayer, se quedó para siempre en la memoria de todos los hinchas de la Academia. Se lo tiene bien merecido.