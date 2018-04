Imborrable. La imagen que recorrió el país esa noche del 16 de junio de 2007. Luis Francisco Tonelotto sale disparado gritando el tercer gol de San Martín que valdría el primer ascenso a Primera División.

Eran las 21.01 del sábado 16 de junio de 2007. En ese instante el árbitro Daniel "Sargento" Giménez tomó aire y pitó fuerte. Entonces el "Hilario Sánchez" fue literalmente un hervidero. Nadie hizo caso del frío invernal y muchos se lanzaron despedidos hacia la cancha. Una invasión lisa y llana. No era para menos: San Martín se convertía en ese momento en un equipo de Primera División luego de ganar el partido 3-1. Era el primer ascenso. Cómo olvidarlo...



Enfrente, cabizbajo, estaba Huracán. Los jugadores del Globito casi que no entendían nada. Seguían preguntándose cómo se les terminaba de escapar el ascenso. Es que el gol que definió todo -el del gran Luis Francisco Tonelotto- llegó en el octavo minuto de descuento. Fue todo tan especial que nadie olvidará ese momento.

Una multitud. Marcelo "Gino" Laciar levanta una de las copas tras el ascenso, mientras miles de aficionados verdinegros gozan el momento.

Días después el equipo de Parque Patricios también lograba el ascenso, al ganarle la Promoción a Godoy Cruz de Mendoza. Es decir, los dos protagonistas de esa noche inolvidable del 16 de junio de 2007 jugarían la temporada siguiente en Primera División. Pero fueron tantas las historias de bronca de aquel partido que en ese mismo momento nació una rivalidad que se iría agrandando con el tiempo.



En el día en cuestión cerca de 13 personas llenaron el estadio del Pueblo Viejo. Todavía no existía la denominada "Tribuna de las 8 mil almas", en la cabecera Norte, pero las hoy plateas del Este estaban desbordadas.



El equipo verdinegro había perdido 1 a 0 en Parque Patricios, con un gol de tiro libre, a los 30 minutos del complemento. Por lo tanto en San Juan debía ganar por la mínima diferencia para alargar la definición en los penales. Pero si lo hacía por más de un gol lograría el ascenso directo.



El partido empezó a puro nervio, especialmente por parte de los locales. Huracán había estado más cerca de abrir el marcador pero fue San Martín el que lo hizo. Tonelotto abrió la cuenta al ejecutar con efectividad un penal marcado por el árbitro Giménez. Pero antes que terminase el primer parcial, el otro "9", Larrivey, empataba el partido llenando de incertidumbre al público local.

Intenso. Así salió todo el partido esa noche de 2007. Los dos se la jugaron. Fue para San Martín pero en ese momento nació una gran rivalidad entre ambos.

En el complemento se dieron emociones pero el final parecía estar destinado al empate y por ende el ascenso del Globito. Pero, a dos minutos del final, el zaguero Sebastián Brusco le dio con fuerza e inteligencia en un tiro libre y anotó el 2-1 para el Verdinegro.



Delirio total. Claro, el dueño de casa lograba estirar la definición hasta los penales. Eso sí, faltaba la frutilla del postre...



Debido a que hubo muchos parates en el juego, el árbitro Giménez adicionó ocho minutos. El reloj parecía ir muy rápido para unos y demasiado lento para otros. Ya casi se cumplían los ocho minutos de adición y al gran Tonelotto le salió un remate de ensueño. La recibió y acomodándose le dio casi de media vuelta. La pelota se le incrustó allá arriba al arquero Marcos Díaz. Era el 3 a 1 que sellaría definitivamente la historia. Es que Huracán no tuvo tiempo para nada. Sólo para sacar del mediocampo y escuchar ese pitazo determinante del "Sargento".



Los locales deliraron. Los visitantes se apenaron. Una rivalidad nació en ese momento.







En el historial entre ambos en Primera División, Huracán ha ganado 3 partidos y San Martín, 2.

Al día por Concepción



*Confirmado. El técnico Walter Coyette ratificó la formación de San Martín que mañana recibirá a Huracán por la fecha 22 de la Superliga con los mismos once nombres que usó en su debut en el empate ante Unión en Santa Fe. San Martín formará con Ardente en el arco; Aguilar, Escudero, Vega y Olivera en defensa; Fernández, Gelabert, Mosca; Carabajal, Spinelli y Maná. Una formación que desde lo táctico respeta la idea de Coyette con la línea de cuatro en defensa, tres volantes y tres delanteros.



* Reserva. En el partido del torneo de Reserva, Atlético San Martín empezó a ganar el duelo más que especial que mantiene contra Huracán ya que en el predio Emmanuel Mas, de Chimbas, el Verdinegro se dio el gusto de vencerlo por 3-1 en la mañana de este viernes. Una victoria con sabor especial para los Verdinegros que suman más rodaje.



*Entradas. Hoy, de 10 a 20 y mañana desde las 9, quedará habilitada la venta de entradas para el choque de San Martín con El Globito. Los precios de las localidades del partido de este domingo desde las 13,15 son los siguientes: 320 pesos la Popular, 500 pesos la Platea Baja y 600 Platea Alta. Y la singularidad de 200 pesos para Damas, Menores y Jubilados.



* Opción. En la dirigencia de San Martín están evaluando concretamente la posibilidad de adquirir definitivamente el pase del goleador Claudio Paul Spinelli, cuyos derechos son propiedad de Tigre. El monto de la operación rondaría los 16 millones de pesos.



Por otro lado, ayer se supo que el jugador Carlos Martín Luque (ex Colón de Santa Fe) rescindió el contrato que lo ligaba con la entidad de Concepción y ya no forma parte del plantel.