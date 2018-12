"La realidad es que el presupuesto que armé para todo el 2018 se me terminó a mitad de año. Hice de todo para seguir corriendo, pero ya no pude más. Con todo el dolor tuve que bajarme en la última carrera del año y se fueron todas mis chances de ser campeón", señaló Facundo Della Motta, el representante sanjuanino en TC Pista que está quinto en el campeonato y con posibilidades de título, pero quien no correrá este fin de semana en el cierre de temporada previsto en el autódromo de San Nicolás. La imposibilidad de conseguir los fondos necesarios para afrontar no sólo esta última carrera sino los gastos que demandó la segunda parte del año le cortaron las alas.

"El automovilismo incrementó mucho sus costos y el presupuesto que había armado en 2017 para afrontar todo el 2018 se agotó en junio; es decir alcanzó para cubrir el 50%. Desde entonces fui carrera por carrera, haciendo de todo para competir porque estaba la fecha de San Juan en El Villicum y mis chances de ser campeón, pero se me hizo imposible seguir y ya no pude ni inscribirme para esta carrera", expresó.

Della Motta dijo que su presupuesto estuvo conformado por el apoyo del Gobierno, de empresas y de su familia. "Tanto la Secretaría de Deportes como mis otros sponsors respetaron todo, pero los números que habíamos hablado en 2017 no fueron los mismos, por cuestiones obvias vinculadas a la economía. Busqué más apoyo por todos lados, pero lo cierto es que la mayor parte de los gastos salían de mi bolsillo y la ayuda grande de mi familia", dijo Della Motta.

"Sería injusto cargar culpas a la economía porque hay otros 40 pilotos que sí lograron más apoyo cuando se disparó el dólar y la inflación. Además, tanto el Gobierno como mis otros sponsors me ayudaron con lo que estaba previsto y les estoy agradecido; a la vez que jamás pretendí que la Secretaría de Deportes bancara el 100 por ciento del presupuesto, algo que es importante que quede aclarado. Si hay un responsable de este presente soy yo, que no tuve la capacidad para conseguir nuevos patrocinios", dijo.

Ante este panorama, su futuro es incierto. "Con tal de correr, asumí gastos que recién voy a terminar de pagar en marzo del año que viene y el 10 de febrero ya debería estar compitiendo en el inicio de la temporada 2019. Han sido meses de mucho estrés y sinceramente nada está definido para el año próximo", concluyó.