Con el dolor lógico por no haber podido cumplir con el objetivo de salvar a Desamparados del descenso, Ricardo Dillon dejó manifiesto su dolor, dijo que Desamparados debe aprender de sus errores y volver pronto. "No me corresponde pero si pudiera opinar de lo insticional, el primer paso lo daría recuperando rápido nuestra cancha", manifestó.

"Por esas cosas del destino me tocó ascender y descender con el mismo club. Creo que no me lo merezco pero le puse la cara, el cuerpo y el corazón y lo seguiré haciendo por este club en la medida que pueda"

El técnico víbora, que se fue aplaudido por los hinchas que a pesar del descenso le reconocieron su labor, fue quien llevó a Desamparados al Federal "A", un 19 de junio de 2016 cuando se celebraba el "Día del Padre", pero por esas cosas del destino, Dillon vio el ocaso hoy, justamente para un "Día de la Madre". "Me da bronca el destino porque me tocó ascender con el equipo un "Día del Padre" y hoy me toca descender. Yo siento que entregué todo, no me quedé con nada", expresó. "Valoro muchísimo el club, a todos, los jugadores, a los dirigentes a la hinchada. Siempre tendré el hombro predispuesto para sacar adelante a la institución, tengo contrato hasta el año que viene pero si es necesario mañana mismo lo rescindo porque no pretendo generarle una deuda al club sin trabajar".

El "Flaco" que llegó tarde a Desamparados porque cuando tenía todo casi listo para asumir tras la salida de Marcelo Fuentes, la dirigencia de Sportivo dio marcha atrás y optó por darle la espalda a Dillon y optar por Luis Islas. Las cosas con el campeón del mundo no funcionaron y nuevamente Dillon apareció en escena y no se negó. "Simplemente pedirles que tengan equilibrio, yo no puedo meterme en las cuestiones institucionales pero lo que puedo decir es que la gente que nos ha acompañado como dirigentes ha hecho todo lo que ha podido, mantuvo un plantel sin deudas, hemos viajado como hemos querido y hay veces que las cosas no salen", expresó.

Le tocó llegar en la fecha 16 y con él al frente del plantel, Sportivo consiguió 5 victorias, 8 empates y 5 derrotas. "Acá hubo dos técnicos que hoy no tienen esta tristeza. El que armó este plantel (refiréndose a Marcelo Fuentes, actual DT de Liniers), hoy salvó la categoría porque también lo ayudaron. No hay que buscar culpables, no tiene sentido", dijo.

¿Cómo salir adelante, Dillon expresó: "Sportivo tiene que renacer, reinventarse, pensar hacia adelante, seguramente esto va demandar un tiempito como las grandes instituciones. De a poco volver a lo que hemos sido y volver a los primeros planos. Hay que dar pasos cortos y seguros, lo primero que yo haría es recuperar nuestra cancha y eso implica mucho dinero", comentó.

Por último, Dillon fue duro contra los arbitrajes: "Tengo mucha bronca con lo extrafutbolístico y va pasar mucho tiempo para sacarme de la cabeza que a nosotros nos mandaron al descenso. Creanme que cuando Argentina en el Mundial haga un gol Lautaro (Martínez) no lo voy a gritar con la misma alegría", expresó haciendo referencia al jugador del Inter y surgido en Liniers, club que se vio beneficiado con el bochornoso arbitraje de Joaquín Gil hace una semana: "Este árbitro nos tocó casualmente dos veces, él sirve para este tipo de cosas pero espero que no lo premien. Espero que en algún momento la justicia divina lo ponga en el lugar que se merece una persona corrupta", cerró.