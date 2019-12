Molesto. Con la dirigencia del Ciclón quedó Néstor.

Dolido por la negativa de San Lorenzo a su regreso, Néstor Ortigoza criticó cómo se manejaron las negociaciones y apuntó contra el club en el que fue campeón de América en 2014. "Me hablan de un proyecto de chicos y quieren traer a (Alejandro) Donatti. Yo no lo entiendo", expresó. Además, el volante de 35 años agregó: "Hablé con Marcelo (Tinelli, el presidente) a la mañana y después me llamó el Beto (Acosta). Me dijo que quieren darle prioridad a los pibes. Debo aceptarlo". Por otra parte, aseguró que Gimnasia, con Diego Armando Maradona como DT, podría ser una opción. "A él es difícil decirle que no, pero habrá que sentarse a hablar para ver el proyecto", concluyó.