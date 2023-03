Soñó con volver siempre a Sportivo Peñarol. El club que lo vio nacer y formarse como futbolista. Soñó con jugar y ver a sus amigos del barrio en la tribuna y también se imaginó entrando a la cancha de la mano con su hijo Fausto. Pero finalmente esa ilusión de Matías Garrido, un hijo pródigo de Peñarol, quedará trunca porque el conflicto del Bohemio con dos técnicos y dos planteles llegó a su fin y Garrido junto a unos 30 futbolistas más estarán un año sin poder jugar. Es que el Consejo Federal determinó este viernes que el plantel que disputará el Torneo Federal "A" 2023 será el dirigido por Cristian Bove.

"Estábamos tranquilos porque nos estábamos manejando siempre bajo lo legal pero las cosas cambiaron de un día para el otro y nos dejaron sin laburo. Impotencia, tristeza, bronca, no se describir lo que siento", comentó diciendo Garrido quien había sido convocado por el DT Salvador Mónaco e incluso ya aparecía en el sistema de AFA como refuerzo bohemio.

Es que las últimas 48 horas fueron clave para el conflicto en Peñarol. El conflicto que se había originado un mes atrás por una disputa dirigencial entre Cuevas y el resto de la Comisión, derivó en pedir la suspensión de Cuevas a su cargo. Mientras se expedía la decisión en Personería Jurídica, los dirigentes que seguían al frente de la institución contrataron a Salvador Mónaco como DT pero Cuevas también contrató a un entrenador (Bove) y conformó un plantel. Anteayer Personería Jurídica estableció que Cuevas debía reincorporarse a su cargo y con eso entre la dirigencia tenían que elegir el plantel entre los casi 60 futbolistas que tenía cada uno de los técnicos.

Claro, hasta ese momento seguía siendo el plantel de Mónaco el que se manejaba bajo lo legal con los contratos enviados de manera correcta a la AFA. Hasta que -curiosamente-, el Consejo Federal volvió a aparecer en escena y con una jugada inusual, le dio la derecha a Cuevas y autorizó a que la lista de buena fe pueda ir con la firma de cualquier otro dirigente, en este caso del pro-tesorero, su hijo Ariel Cuevas. Este viernes al mediodía llegó la notificación desde el CF a la Liga Sanjuanina aprobando la lista de buena fe con Bove a la cabeza.

"Te da mucha bronca estas cosas pero después todo pasa y la gente se olvida. Nosotros estábamos tranquilos porque lo estábamos haciendo de manera legal. Es una mezcla de bronca, impotencia y el sabor amargo de lo que pasa. Mi idea era jugar estos últimos años en donde me crié y por cosas ajenas no la voy a poder hacer. Estoy muy caliente, sin aún saber que va pasar pero no hay un panorama muy bueno para nosotros. Quedamos en el medio de un conflicto", manifestó Garrido, al borde de las lágrimas aunque todavía abrazado a la última esperanza de que pueda revertirse la decisión.

"Vivir esto me hizo revivir todo lo que viví el año pasado. Me vuelve la bronca que tenía el año pasado. Te soy sincero, estoy a punto de decir basta, largo todo. Te quitan las ganas de seguir en el fútbol"

"Vivir esto me hizo revivir todo lo que viví el año pasado. Me vuelve la bronca que tenía el año pasado. Te soy sincero, estoy a punto de decir´basta, largo todo. Te quitan las ganas de seguir en el fútbol", manifestó Garrido recordando el año anterior cuando sufrió el pésimo arbitraje de Joaquín Gil, que prácticamente terminó decretando el descenso de Desamparados. "Yo pensé q iba hacer otra cosa volver a Peñarol. Es el lugar donde yo salí, soñaba con entrar con mi hijo a la cancha", se lamentó el Gambetita quien también expresó su malestar en las redes: "Cansado de la mafia del fútbol".

EL DT MÓNACO, MANTIENE SU ESPERANZA

Salvador Mónaco no quiere caer en la realidad. El técnico tucumano le expresó a este medio que mantiene la esperanza de que sean ellos quienes puedan jugar el domingo ante Ferro en La Pampa. "Yo hablé esta mañana a la AFA y nosotros estamos habilitados para jugar. A menos que haya entrado un mago a la AFA y haya cambiado todo, yo sigo insistiendo en que estamos para jugar. De ser así no se, pienso que Cuevas tiene un poder jerárquico dentro de AFA", manifestó.

YORI: "NUNCA VIVÍ ALGO ASÍ"

Emanuel Yori, otro de los referentes del plantel que se quedó sin trabajo, también expresó su bronca tras la decisión. "Tenemos una impotencia bárbara porque la realidad que más nos duele es la forma que se da. Nosotros firmamos de manera legal, en buenos términos. En todo momento estuvimos tranquilos porque teníamos todo legal, lo que pasó ayer fue un revés importante porque no la esperábamos. Teníamos una Incertidumbre de eso que podía pasar y terminó pasando", manifestó el santafecino, ex San Martín.

"Siempre te tocan vivir injusticias en el fútbol, pero con esta magnitud, con bastante mano negra y a este nivel nunca pensé que podía existir. Es la primera vez. Hoy hablaba con gente de agremiados y nunca, en la historia del fútbol, vieron algo así", se lamentó.