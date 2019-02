Dolor. La tragedia de Sala sacudió al mundo.

El padre del delantero Emiliano Sala, Horacio, aseguró ayer que su familia "está sacando fuerzas desde donde no hay", tras confirmarse, con el rescate del cuerpo, el fallecimiento de su hijo en el accidente del avión que lo llevaba de Nantes (Francia), a Cardiff (Gales) para incorporarse a su nuevo club.



"Intentamos sacar fuerzas desde donde no hay. Estoy esperando que traigan el cuerpo de Emiliano al pueblo (Progreso, en Santa Fe), aunque todavía no sabemos cuándo será el traslado", dijo en diálogo con TyC Sports.



"Nos queda un dolor que no se puede creer. Nunca hay que perder la esperanza, pero bueno, se nos fue y no lo vamos a recuperar más", agregó.



El avión que trasladaba a Emiliano Sala desde Nantes a Cardiff, piloteado por David Ibbotson, desapareció en el canal de la Mancha el 21 de enero.



"Cuando encontraron el avión fue una cosa para ir esperando lo que se podía esperar", contó Horacio Sala desde su pueblo, Progreso.



Además, contó que Emiliano "estaba feliz con su transferencia" y agradeció la ayuda recibida para encontrar los restos del avión accidentado. "Esto se pudo hacer gracias a (Lionel) Messi, a (Sergio) Agüero, a (Gonzalo) Higuaín y a los jugadores que pusieron su granito de arena para encontrarlo. Se movilizó todo el mundo", concluyó.



En tanto, el club Nantes informó que retirará de su indumentaria oficial la camiseta número 9, la que utilizó Sala.