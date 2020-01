Ayer se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del futbolista argentino Emiliano Sala, quien perdió la vida en un accidente aéreo cuya investigación aún no ha finalizado y por lo tanto aún no hay responsables. Quien se refirió al tema fue su hermano, Darío, que como el resto de la familia se había mantenido en silencio desde hace varios meses.

En diálogo con el sitio francés Ouest-France, recordó que el jugador que había sido transferido del Nantes al Cardiff, era una gran persona: "Me gustaría que recordaran lo duro que luchó para llegar a donde había llegado, y cómo era como persona. Porque eso también, la gente lo vio. Lo apreciaron mucho. Recibimos una buena educación de nuestra madre, ella siempre nos enseñó que teníamos que trabajar", sostuvo.

Sala tendrá varios homenajes el domingo en el partido del Nantes francés donde fue ídolo.

Sala murió cuando el avión que lo trasladaba rumbo a Gran Bretaña se desplomó sobre el mar. La aeronave fue encontrada el 3 de febrero, luego de 14 días de búsqueda y gracias al trabajo del buque Morven, que contrató la familia de Sala. Dos días más tarde, se pudo rescatar el único cuerpo hallado en la aeronave y el 7 de febrero se confirmó que era el de Emiliano.

Desde aquel día, la vida de la familia cambió: "Tratamos de superar el dolor uniéndonos, lo mejor que podemos, rodeando a nuestra madre. Es terrible que una madre pierda un hijo. Del mismo modo que es difícil para nosotros perder un hermano", explicó Darío.

El hermano del futbolista fallecido agradeció además los homenajes que se realizan a diario ya que ayudan a "saber que había muchas personas que lo amaban". Con respecto a la investigación sobre por qué la aeronave -que no estaba en condiciones de despegar- fue aprobada para cruzar el Canal de la Mancha, sostuvo: "Es muy difícil. Ahora tenemos que seguir la investigación, para que todo se aclare, para que sepamos lo que sucedió".



LA INVESTIGACIÓN

A la espera del informe final clave

Se cumplió un año de la muerte de Emiliano Sala y aún siguen preguntas sin responder después del trágico accidente aéreo, sin embargo, las fuentes indican que el informe final de la Air Accidents Investigation Branc (AAIB) saldrá a la luz en marzo. El foco siempre estuvo en el piloto de la arenove, David Ibbotsonm, cuyo cadáver nunca fue encontrado. Se supo que el aviador de 59 años contaba con una licencia PPL (Piloto privado de avión), la cual no permite el transporte de pasajeros por dinero. Durante las primeras investigaciones se reveló que los niveles de CO en la sangre de Sala eran tan altos que pudieron haberle provocado una convulsión, pérdida de conocimiento o un ataque cardiaco. Actualmente, los investigadores no han podido explicar cómo se filtró esa cantidad tan grande de CO al interior del avión y se espera que en el informe final se devele el misterio. Por otro lado, dos clubes terminaron en un pleito legal ya que Emiliano firmo su contrato el 19 de enero del 2019, días después el Nantes reclamó el pago de la primera cuota que era de 6 millones de euros, algo que finalmente debió hacer el Cariff tras la intervención de la FIFA. Por ello, el club galés apeló ante el TAS y recién en abril habría una definición total.