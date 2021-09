En el último adios a Nicolás Naranjo, el ambiente del ciclismo demostró el cariño que se supo ganar el deportista que falleció el pasado domingo. Compañeros y rivales de un embalador de lujo como Naranjo coincidieron en destacar la calidad humana.

Luciando Montivero: "Es un momento muy difícil para hablar. Para mí Nico siempre fue un ídolo, con todas las letras. No había nada para reprocharle. Vamos a tratar de seguir adelante y quedarnos con lo mejor que tenía él, su onda. Ahora vamos a acompañar a su familia".

Leonardo Cobarrubia: "Me quedo con los mejores recuerdos del Nico, la verdad es que es una muy buena persona. Fuimos rivales pero nunca tuvimos un inconveniente en una carrera. Y abajo de la bicicleta era una excelente persona, muy compañero. Espero que descanse en paz. Nunca lo olvidaré".

Daniel Zamora: "La buena onda de Nico se puede contar en un viaje que hicimos para competir en la primera edición de la Vuelta a Catamarca. Fuimos con el Pato Montivero, Diego Etcharri, el Cabezón y yo. Y la verdad es que no la vimos ni cuadrada. Pero no nos importó nada. En la última noche festejamos igual. Fuimos en el auto del Pato y la pasamos muy bien a pesar que el resultado no fue para nada bueno".

Franco López: Es un muy duro momento, despidiendo a un gran amigo. El ciclismo me dio un hermano, como podía llamarlo. Hicimos un esfuerzo para venir (desde La Rioja) a despedirlo. Cariñosamente le decíamos el 'Cabezón' y tengo muchas anécdotas. Ha sido una excelente persona y mejor compañero. Que descanse en paz".