Atractivo. Se dio el encuentro en la Esquina Colorada donde hubo victoria visitante.

Hacía mucho que los equipos sanjuaninos esperaban el inicio del Torneo de Invierno de Primera División. El campeonato que organiza y fiscaliza la Liga Sanjuanina de Fútbol completó ayer su primera jornada que tuvo demasiados atractivos.



La fecha que había comenzado el sábado con el triunfo de Marquesado sobre San Martín (1-0) y el empate entre el ascendido Arbol Verde y Sportivo Desamparados (1-1), continuó ayer con seis encuentros. En la Esquina Colorada el local no pudo comenzar de la mejor manera. Del Bono cayó ante Peñarol por 3 a 1, los goles del Bohemio los marcaron Gabriel González (2) y otro de Alan Cantero, el tanto para el Bodeguero lo marcó Maximiliano Tapia. En Cuarta División empataron sin goles. Otro triunfo visitante se dio en La Rinconada con el triunfo de Colón Junior sobre Atenas por 2 a 1. Ricardo Rodriguez y Oscar Barrios marcaron para el Merengue, mientras que para el local descontó Kevin Bronvale. En Cuarta ganó Atenas 5 a 1. En Santa Lucia, Unión comenzó ganando con gol de Angel Jácamo pero Alianza lo revirtió y terminó ganando por 2 a 1. Los goles del local los marcaron Oscar Samper y Blas Díaz. En Cuarta ganó el Lechuzo 4 a 2. 9 de Julio, en tanto, se impuso ante Trinidad por 1 a 0 con gol de Lucas Guevara. En cuarta fue empate 2 a 2. En Pocito, Aberastain derrotó a Rivadavia 2 a 1 con goles de Raul Puebla y Enzo Salinas. Para la visita marcó Facundo Quevedo. En cuarta el partido no se disputó por no estar marcada la cancha. Por último en La Boutique, Villa Obrera le ganó al debutante Carpintería por 3 a 1 con dos goles de Roberto Cortéz y otro de Hernán Álvarez. Descontó para el pocitano José Campos. En cuarta ganó la Villa 2 a 1.